Estate 2025, 4 italiani su 10 resteranno a casa

Con l’inizio del periodo di partenze estive, la bella stagione entra nel vivo e cambiano le abitudini di consumo degli italiani, sempre più influenzate da valutazioni economiche prudenti. A fotografare il trend è l’ultima indagine dell’Osservatorio Shopping di DoveConviene, che ha analizzato le preferenze d’acquisto e le intenzioni di viaggio degli italiani in vista dell’estate. I dati parlano chiaro: 4 su 10 non partiranno per le vacanze, una scelta in molti casi legata a motivazioni economiche che spingono sempre più famiglie a rivedere le spese non essenziali. E molti altri resteranno in Italia: se il 31% si godrà il periodo estivo nella propria regione perché risiede in un luogo turistico, il 24% si sposterà pur rimanendo in Italia; solo il 5%, invece, ha in programma un viaggio fuori dai confini nazionali.

E per chi avrà l’opportunità di partire, anche sotto l’ombrellone o tra i sentieri di montagna, l’attenzione al portafoglio non andrà in vacanza. Secondo i dati dell’indagine, infatti, il 65% degli italiani continuerà a monitorare i prezzi anche durante il periodo estivo, mentre solo una piccola minoranza — il 5% — si concederà la libertà di acquistare senza guardare i costi.

Nonostante il clima di prudenza, però, l’estate si conferma un’occasione per scoprire novità: il 67% degli italiani è pronto a scoprire nuovi prodotti o brand durante le vacanze, per poi eventualmente continuare ad acquistarli anche al rientro, purché ci sia un buon equilibrio tra qualità e prezzo. Anche l’interesse per i territori è forte nelle scelte di acquisto, con più di 3 italiani su 4 che dichiarano di voler comprare prodotti locali o tipici durante le vacanze, soprattutto se il prezzo è giusto.

Ma dove acquistano gli italiani quando sono in vacanza? Il supermercato locale è il canale preferito per la spesa (52%), scelto per praticità e, spesso, anche per poter approfittare di sconti e promozioni; tuttavia, non manca la voglia di visitare i negozi di prossimità, come panifici e piccoli alimentari (31%), e i mercati locali (17%), in cerca di freschezza.

Infine, i risultati della survey evidenziano che il 37% degli intervistati pensa di acquistare solo lo stretto necessario, mentre il 26% preferisce comprare in anticipo e portare con sé le proprie scorte. C’è, inoltre, un 23% che, in cerca di convenienza, sceglie i grandi formati, un buon compromesso tra risparmio e praticità anche in vacanza.

Che sia al mare, in montagna o a “casa propria”, i consumi estivi saranno all’insegna di scelte consapevoli e ponderate, in equilibrio tra il desiderio di scoperta e il valore delle esperienze più autentiche