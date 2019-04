Apple si prende un canale YouTube per pubblicizzare i servizi di Apple TV

Apple fa pubblicità ai nuovi servizi di Apple TV con un nuovo canale YouTube, in vista del lancio dell’app che da questo autunno permetterà di accedere a film, documentari, serie e programmi creati dai migliori talenti del cinema e della TV.

Sul canale, com’è facile immaginare, sarà possibile trovare i dietro le quinte, interviste, clip ed estratti vari dai programmi. Sul canale sono già presenti alcuni filmati, alcuni dei quali etichettati come “trailer ufficiali”, “intervista” o “Clip”.

Tra i trailer dei film in arrivo, si segnalano “The Lion King,” “The Secret Life Of Pets 2” e “The Joker”; tra le clip e le interviste si segnalano quelle per la serie “Il Trono di Spade”, per la serie “Veep – Vicepresidente incompetente” e altre ancora.

La versione aggiornata dell’app Apple TV è già disponibile da fine marzo, in concomitanza della presentazione della piattaforma Apple TV+ e l’annuncio degli Apple TV Channels, in arrivo a maggio di quest’anno. Tutti i modi per guardare film, serie, sport, notizie e altro ancora sono ora riuniti in un’unica app per iPhone, iPad, Apple TV, Mac, smart TV e dispositivi per lo streaming.

Apple ha spiegato che abbonandosi ai nuovi Apple TV Channels, tra cui HBO, SHOWTIME e Starz, gli utenti pagheranno solo i servizi che desiderano e potranno guardare tutto on demand, anche offline, con una qualità video e audio incredibile. Inoltre, potranno vedere sport, news e canali satellitari, e persino acquistare o noleggiare film e programmi da iTunes: tutto direttamente dall’app Apple TV, nuova e personalizzata.

A partire da maggio, sarà possibile abbonarsi ai propri canali preferiti, scegliendoli tra gli Apple TV Channels, e guardarli nell’app Apple TV, senza bisogno di app, password e account aggiuntivi. Oltre a celebri canali come HBO, Starz, SHOWTIME, CBS All Access, Smithsonian Channel, EPIX, Tastemade e Noggin, gli Apple TV Channels includeranno nuovi servizi come MTV Hits, e se ne aggiungeranno altri da tutto il mondo.