Apple si prepara per i dispositivi con Bluetooth 5.2 e AirPods Pro con LE Audio

Apple sembra prepararsi per i futuri dispositivi con supporto Bluetooth 5.2, secondo un deposito ritrovato nel database dei prodotti Bluetooth SIG all’inizio di questo mese. Tra le altre possibilità, questo potrebbe servire come prova dei futuri AirPods Pro con supporto LE Audio.

Il deposito di Apple fa riferimento a un sottosistema host Bluetooth 5.3 che è probabilmente destinato a prodotti futuri. Tuttavia, il deposito si riferisce probabilmente al Bluetooth 5.2, poiché le versioni Bluetooth elencate nei documenti Apple ritrovate in questo database hanno spesso un numero di versione superiore a quella che effettivamente viene implementata su un dispositivo, per motivi poco chiari.

Ad esempio, i Beats Studio Buds sono elencati con Bluetooth 5.3, ma supportano effettivamente il Bluetooth 5.2, mentre molti modelli di iPhone e iPad sono elencati con Bluetooth 5.1, nonostante supportino Bluetooth 5.0.

Confusione di numeri di versione a parte, il fatto che Apple stia lavorando al supporto per il Bluetooth 5.2 potrebbe essere visto come l’ennesimo indizio per AirPods Pro con supporto LE Audio, con diversi miglioramenti allo streaming audio wireless.

LE Audio fa parte dello standard Bluetooth LE a basso consumo energetico. Secondo The Verge, i vantaggi di LE Audio per cuffie wireless come AirPods potrebbero includere una migliore qualità audio, una maggiore durata della batteria, la possibilità di collegare più di due paia di AirPods a un singolo iPhone e la possibilità per ogni singolo AirPod sinistro e destro di avere la propria connessione Bluetooth a un iPhone per impedire la desincronizzazione durante la riproduzione audio.

A luglio, il Bluetooth SIG previsto che la disponibilità di prodotti con supporto per LE Audio aumenterà entro la fine del 2022. Apple dovrebbe lanciare AirPods Pro di seconda generazione entro la fine dell’anno, ma resta da vedere se supporteranno Bluetooth 5.2 o LE Audio. Ancora, resta da capire se Apple aggiungerà il supporto LE Audio ai Beats Studio Buds con un aggiornamento del firmware dato che gli auricolari supportano già il Bluetooth 5.2.

