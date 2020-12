Apple, sotto osservazione l’assemblatore indiano dopo le sommosse in fabbrica

Apple ha dovuto ancora una volta richiamare e sottoporre in regime di osservazione un assemblatore in seguito a segnalazioni di sfruttamento sul lavoro per la manodopera. La Mela ha riferito al sito TechCrunch di avere bloccato nuovi contratti con Wistron dopo la scoperta di problemi con le retribuzioni nella struttura dell’appaltatore che si trova nell’area industriale di Narasapura (a Karnataka, uno Stato federato dell’India sud-occidentale). Sommosse sono scoppiate nella struttura che si occupa dell’assemblaggio di iPhone a partire da 12 dicembre, in seguito a lamentele per il mancato pagamento dei salari, orari prolungati di lavoro e condizioni inaccettabili di lavoro.

Un’inchiesta preliminare di Apple ha evidenziato che Wistron non ha si è attenuta ad “adeguati procedimenti di gestione dell’orario di lavoro”, portando allo stallo delle paghe di alcuni lavoratori tra ottobre e novembre. Wistron ha riferito di stare rispondendo alle rimostranze, e oltre a migliorare i processi produttivi, promette di attivare la supervisione di un dirigente per le attività in India e di istituire programmi di assistenza e linee telefoniche dirette per garantire aiuto ai lavoratori. La Casa di Cupertino ha fatto sapere che sia membri del suo staff, sa revisori esterni monitoreranno il lavoro svolto da Wistron.

In precedenti problematiche sui posti di lavoro, Apple è intervenuta verificando le condizioni di lavoro. A novembre di quest’anno Cupertino ha deciso di sospendere tutte le attività commerciali con il fornitore Pegatron dopo avere individuato violazioni relative a un programma di formazione offerto a studenti che hanno la possibilità di lavorare – a determinate condizioni – nella filiera produttiva. Pegatron è uno dei più importanti subappaltatori di Apple, secondo solo a Foxconn e specializzato nel la produzione di iPhone e iPad. Il gruppo taiwanese non riceverà più nuovi ordini finché questa situazione non sarà stata corretta.

Apple adotta standard estremamente rigorosi nei rapporti con i fornitori, con uno specifico codice di condotta dall’estrazione dei materiali al riciclo dei prodotti, per garantire il rispetto del requisiti. Lo scorso anno sono state condotte 1142 valutazioni in 49 Paesi. I fornitori devono assicurare orari di lavoro equi, un ambiente sicuro e l’assenza di qualunque discriminazione.

Queste garanzie si applicano all’intera filiera, in tutti i Paesi e per ogni mansione. Dal 2008 a oggi sono stati offerto programmi di studio a oltre quattro milioni di dipendenti della filiera, corsi che permettono di esplorare nuove opportunità e acquisire competenze spendibili professionalmente e che sono rivolti anche a chi non lavora in prima persona alla realizzazione dei prodotti Apple.

La fabbrica di Winstron in India è quella che dovrebbe produrre oltre il 50% degli iPhone fuori dalla Cina entro il 2021. Wistron, ricordiamo, è stato per un po’ l’unico assemblatore di iPhone in India, anche se negli scorsi mesi è stato affiancato da Foxconn. In particolare, Wistron per Apple produce i terminali meno recenti a listino: da iPhone SE, che è ancora venduto nel Paese nonostante non sia disponibile nella maggior parte dei mercati, all’iPhone 8. Foxconn produce, invece, iPhone XR, con piani per realizzare anche l’iPhone 11.

Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di Finanza e Mercato è possibile partire dai rispettivi collegamenti. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di coronavirus e sugli impatti sul mondo della tecnologia si parte da questa pagina