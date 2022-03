Apple Studio Display ha 64 GB di spazio di archiviazione

Come abbiamo spiegato qui, lo Studio Display di Apple è un monitor diverso dagli altri per tanti motivi: non solo questo integra un chip A13 e funziona con iOS 15.4 ma a quanto pare integra anche una unità di archiviazione che normalmente si vedrebbe su un iPhone o iPad base: ben 64 GB di memoria.

A riferirlo è lo sviluppatore Khaos Tian, secondo il quale il motivo di così tanta memoria di storage è dovuto all’A13. Tutti gli iPhone con questo SoC integrano non meno di 64GB, ma lo stesso vale anche per gli iPad entry level più recenti; iPad 8 con chip Apple A12 ne aveva 32GB, ma iPad 9 con A13 integra almeno 64GB di archiviazione. L’A13 probabilmente è progettato per funzionare con almeno 64GB di archiviazione flash.

Pian piano emergono dettagli sul nuovo monitor di Apple e altri ancora arriveranno con lo smontaggio del dispositivo, incluse peculiarità su alcune connessioni interne (non un mistero dal momento che Apple fa riferimento a specifiche normative di conformità). Dal momento che ci sono così tanti componenti in comune con i dispositivi iOS c’è da chiedere se a qualche geniale sviluppatore non sia già venuto in mentre di fare cose potenzialmente molto più complesse di quello che può fare un monitor…

Ricordiamo che Apple non ha annunciato la presenza di 64 GB di spazio di archiviazione in Studio Display, né durante l’evento di presentazione Peek Performance dell’8 marzo, né nelle specifiche tecniche pubblicate sul proprio sito web.

Secondo lo sviluppatore che lo ha scoperto solamente circa 2 GB di spazio sono occupati da iOS 15.4: lo spazio di archiviazione sembra sovradimensionato per un monitor, ma occorre ricordare che viene utilizzato anche per il funzionamento di Center Stage che mantiene sempre a fuoco e inquadrato l’utente che parla nelle videochiamate.

Oltre alla porta Thunderbolt 3 sul retro di Studio Display per il collegamento a Mac, PC o iPad, è possibile utilizzare le tre porte USB-C sul retro di per connettere e caricare accessori o abbinare e caricare accessori wireless come una tastiera, un mouse e un trackpad. Non è presente alcun pulsante di alimentazione. Lo schermo si accende automaticamente. Apple sta lavorando a un aggiornamento software per migliorare la qualità delle riprese della videocamera integrata.

Tutte le novità presentate da Apple nell’ultimo keynote Peek Performance dell’8 marzo sono riassunte in questo articolo di macitynet.