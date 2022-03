Non solo iPhone SE, ecco quel che Apple presenterà l’8 marzo

Apple ha ormai ufficializzato che il suo prossimo evento denominato Peak Performance si terrà il prossimo 8 marzo e mai come quest’anno le attese sono davvero tante in termini numerici e qualitativi per un evento primaverile. Al proposito di concreto si sa davvero molto poco e quel poco deriva dalla “storia”: in questa stagione si tiene un evento dedicato all’hardware, in più Apple non tiene mai un evento su un singolo dispositivo. Questo ha portato a far turbinare una lunga serie di ipotesi con tanti prodotti sul piatto.

Vediamo nel dettaglio tutto quello che potrebbe essere portato sul palco da Tim Cook e da tutti gli altri manager Apple che si alterneranno nell’illustrare i vari dispositivi.

iPhone SE 5G

Quasi certamente Apple vedrà nascere la terza generazione dell’iPhone SE. Questo dispositivo dovrebbe essere esternamente simile (se non identico) alla versione 2020 ma avere un SoC aggiornato(probabilmente l’A15), il supporto alla tecnologia 5G e migliorie sul versante fotocamere. Niente rinnovo nel design per questo iPhone SE 3, o iPhone SE 5G: rimarrà il classico di sempre, con tanto di pulsante Home frontale con touch ID. Per tutte le ipotesi sul terminale potete leggere direttamente a questo indirizzo.

iPad Air 5

Nell’occasione molto probabile, se non certo, l’arrivo di un iPad Air 5, che dovrebbe anche qui avere un SoC aggiornato e tecnologia 5G; dalle indiscrezioni circolate finora, come nel caso di iPhone SE, non sono previsti cambiamenti sul versante design. Dovrebbero comunque esserci importanti miglioramenti della fotocamera. Del resto questa scelta, i miglioramenti della fotocamera ma senza grandi novità in altri ambiti, è stata perseguita con il lancio di iPad di nona generazione e dovrebbe essere la stessa che detterà molto probabilmente il rinnovo iPhone SE 2022

Potremmo finalmente vedere il supporto per la registrazione video 1080p a 25fps e 30fps. L’iPad Air 5 dovrebbe avere obiettivi per fotocamera grandangolari e ultra grandangolari standard come su iPhone 13. Tuttavia, fonti affermano che la fotocamera non includerà uno scanner LiDAR come l’iPad Pro.

Nuovi Mac

Oltre al settore smartphone e tablet ci sarà molto probabilmente spazio per nuovi Mac. L’attesa è tanta perché Apple è ormai nella necessità di presentare la seconda generazione di chip proprietari: i nuovi processori M2. Da notare che il processore M2 sarà più potente dell’attuale M1, ma meno potente dei chip M1 Pro e M1 Max.

Mac mini

Per quanto riguarda i Mac, non è da escludere la presentazione di uno, o due, nuovi Mac mini sono infatti circolate indiscrezioni che riferiscono dell’arrivo di un mini con varianti M1 Pro e M1 Max. A questo punto dovremmo avere un Mac mini Pro, quindi una macchina di fascia alta, che includerà lo stesso Apple Silicon degli attuali MacBook Pro. Nel contempo Apple dovrebbe lanciare anche un rinnovato Mac mini standard con chip M2. L’ipotesi appare un pochino bizzarra. Allo stato attuale quindi possiamo pensare che la scelta sia quella di mettere in campo un rinnovo del Mac mini con il solo chip M2.

MacBook Pro 13″ M2

Ci saranno, probabilmente, anche nuovi portatili. In particolare dovrebbe arrivare il nuovo MacBook Pro 13″ dotato di chip M2. Questo laptop sarà venduto a complemento della linea MacBook Pro 2021 che ha i processori M1 Pro e M1 Max. Il design potrebbe ricalcare quello di questi ultimi due modelli con alcune delle scelte attuate nelle versioni da 14″ e 16″, quindi non includere la Touch Bar ma la porta HDMi, la ricarica Magsafe e anche un lettore di schede SD. Ma non ci sarebbero né il display miniLED né la tecnologia ProMotion.

MacBook Air M2

MacBook Air è stato il primo Mac ad avere un processore M1 e non vede aggiornamento della versione dal 2020, quindi sembra inevitabile che se c’è un processore M2 questo chip sarà messo anche dentro al nuovo MacBook Air. Resta da vedere però se Apple ci presenterà questa macchina già martedì. In ballo c’è infatti una voce secondo la quale gli ingeneri di Cupertino sono impegnati su MacBook Air rinnovati e dotati di Magsafe e un nuovo design (addirittura con un guscio colorato di vari colori, in stile iMac); in questo momento però un così massiccio rinnovo non pare vicino.

iMac 27 pollici

Gli attuali iMac da 27 pollici sono fermi ai processori Intel, un relitto del passato che Apple deve cancellare presto. I rapporti dicono che i nuovi iMac 27 pollici oltre al processore M1 Pro e Max offriranno un display miniLED con tecnologia ProMotion. Ovviamente ci saranno un nuovo design, porte e funzioni simili a quelle dei MacBook Pro da 14″ e 16″. Possiamo parlare di queste macchine come dei nuovi iMac Pro se questo non riportasse alla mente il non troppo fausto esperimento dell’iMac Pro nero. Ma la convinzione è che sembra difficile che questa macchina tanto rinnovata possa arrivare subito. Più facile che possa essere presentato a giugno durante la WWDC.

Mac Pro

Secondo quanto riferito, Apple sta anche lavorando a una nuova versione di Mac Pro, anche se al momento tutti concordano sul fatto che anche questa macchina non dovrebbe arrivare già l’8 marzo, un annuncio è però possibile. Apple è abituata ad annunciare i Mac Pro con largo anticipo sulla reale disponibilità; la seconda generazione venne presentata sei mesi prima del suo effettivo lancio, il Mac Pro di terza generazione (quello attuale) venne addirittura preannunciato nel 2018, presentato nella primavera del 2019 e rilasciato nel dicembre di quell’anno. Nonostante questo, se davvero un Mac Pro nuovo dovesse arrivare, il palcoscenico giusto, come per l’iMac Pro, sarebbe la WWDC di giugno.

iOS 15.4

Oltre all’annuncio di nuovi dispositivi, molto probabile sarà anche il rilascio della versione definitiva di iOS 15.4. Le prime beta sono state già distribuita a sviluppatori e beta tester, ed entro un mese dovrebbe essere completato il consueto ciclo di test che porterà al rilascio della versione definitiva del nuovo sistema. Tra le peculiarità di questa versione: funzionalità per lo sblocco dell’iPhone con Fadce ID indossando la mascherina (senza bisogno di indossare un Apple Watch), nuove emoji e il supporto a Universal Control, la tecnologia che consente di controllare più iPad e Mac con una sola tastiera e un solo mouse.

Prossimi eventi Apple

Dopo l’evento di marzo, il prossimo grande evento di Apple dovrebbe tenersi a giugno, con la tradizionale Worldwide Developers Conference, la WWDC 2022, conferenza dedicata agli sviluppatori, dove saranno presentate le prime beta dei futuri sistemi operativi e dove non è da escludere la presentazione di qualche nuovo prodotto hardware. Tra i prodotti attesi prima della fine dell’anno: nuovi AirPods Pro, nuovi Apple Watch Series 8 (variante SE inclusa), nuovi MacBook Air, iMac, e Mac Pro.

Dove seguire l’evento

Ricordiamo che l’evento si svolgerà online e sarà poi seguito, a giugno, dalla WWDC 2022. L’evento dell’8 marzo si potrà guardare in diretta attraverso i consueti canali, dunque in streaming sul sito Apple, sul canale ufficiale YouTube e, naturalmente, sulla nostra pagine dedicata alla diretta, con tanto di foto, commenti e articoli in lingua italiana.