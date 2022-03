Arriva Oukitel WP18, il miglior rugged phone a 115 euro?

Arriva Oukitel WP18, che promette di essere il miglior rugged phone in circolazione in questa fascia di prezzo. Al momento si acquista a partire da 115 euro direttamente a questo indirizzo, grazie ad un’offerta lampo che scade tra poche ore.

Oukitel è un brand noto quando si parla di smartphone rugged, ossia robusti, quindi adatti per lavori pesanti e scenari estremi. Ed allora, questo WP18 è un terminale che si fregia dell’esperienza del brand in questo campo, grazie alla quale è stato possibile ottenere un prodotto estremamente economico, ma che non rinuncia di certo alle funzionalità e alla robustezza.

Il prezzo di listino sarà di circa 200 euro, ma durante l’evento di anteprima mondiale potrà essere acquistato a poco più di 100 euro. Tra le sue principali caratteristiche la batteria, con capacità mostruosa da 12.500 mAh, che naturalmente vi permetterà anche due giorni interi di utilizzo, se non di più, così da scordarvi davvero del carica batteria. Il produttore parla addirittura di 5 giorni di utilizzo quotidiano. Supporta la ricarica rapida da 18 W, così da poterlo ricaricare in tempi brevi.

Trattandosi di un terminale rugged, WP18 è impermeabile, antipolvere e anticaduta, mantenendo gli standard industriali e militari (IP68, IP69K e MIL-STD-810G). Questo vuol dire che il terminale resisterà ad eventi imprevedibili, come il rovesciarsi di bevande, ma anche caduti in terra dalle tasche.

A livello multimediale presenta fotocamere posteriori da 13 MP posteriori, mentre il sensore anteriore da 5 MP. I sensori fotocamere posteriori da 13 MP e anteriore da 5 MP sono certamente in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze fotografiche, con diverse modalità foto che consentono di catturare facilmente i momenti quotidiani.

Lo schermo è da 5.93 pollici, antigraffio e con un aspetto 18:09. La risoluzione è HD. Al suo interno equipaggia un processore MediaTek Helio A22, affiancato da 4 GB di RAM e 32 GB di ROM, con supporto alla microSD per espandersi fino a 1 TB.

Il lancio globale del terminale è previsto per il 28 marzo, ma potete già acquistarlo a questo indirizzo a 115 euro oppure a questo indirizzo su Banggood.