Studio Display con iOS 15.4, Apple al lavoro per migliorare la videocamera

Il monitor Studio Display di Apple integra la versione completa di iOS 15.4. A riferirlo è John Gruber di Daring Fireball, il noto blog focalizzato su Apple e la tecnologia in generale.

Sui Mac nei quali il nuovo monitor è collegato, avviando l’utility “Resoconto di Sistema” e selezionando “Grafica/Monitor”, nella sezione Monitor appare la risoluzione supportata e la versione del firmware; quest’ultima è indicata come “Versione 15.4” (build 19E241), in altre parole esattamente la stessa versione di iOS e iPadOS 15.4 e si evince dunque che nel nuovo schermo è presente l’ultima versione di iOS.

Come noto, il monitor Studio Display integra un chip A13 Bionic, lo stesso di iPhone 11, dell’iPhone SE 2020 e dell’iPad di nona generazione, un SoC (System On a Chip) sfruttato per funzioni come l’inquadratura automatica e l’audio spaziale. La presenza di iOS in un prodotto hardware diverso da iPhone non è una novità: il sistema operativo in questione è sfruttato anche su HomePod e HomePod mini.

Il nuovo monitor di Apple è stato generalmente apprezzato nelle varie recensioni di chi ha avuto modo già modo di provarlo. Problemi sono stati evidenziati nella qualità della videocamera (con ultra-grandangolo da 12MP e angolo di campo 122°): alcuni utenti hanno lamentato una qualità non alla altezza delle aspettative; Apple ha ad ogni modo fatto sapere che il comportamento notato da alcuni non è quello previsto, e che migliorie saranno apportate con un aggiornamento software.

La Mela non ha fatto riferimenti alle migliorie possibili via software; Gruber afferma che è possibile risolvere problematiche legate alla funzionalità Off-Center Stage (la funzione di inquadratura automatica che si avvale dell’apprendimento automatico per regolare la fotocamera mantenendo le persone inquadrate al centro dell’immagine) e migliorare in qualche misura la qualità complessiva delle immagini, ma dice anche che resterebbe “sorpreso, molto sorpreso”, se Apple riuscisse a trasformare la videocamera in qualcosa di cui essere fieri. Insomma, a suo avviso, un miglioramento sarà possibile ma niente di trascendentale…