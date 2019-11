La buona accoglienza sul mercato degli iPhone 11 ha riportato l’ottimismo tra gli investitori sui terminali di Cupertino: un nuovo report anticipa fin da ora un lancio stellare degli iPhone 5G 2020, tanto da spingersi a prevedere che Apple supererà Samsung.

Mentre Huawei, Samsung, Xiaomi, LG e altri costruttori Android propongono già da diverso tempo terminali 5G spicca l’assenza della multinazionale di Cupertino. Ma questo è già avvenuto in passato perché Apple ha sempre preferito attendere la diffusione delle reti di nuova generazione e anche chip modem ottimizzati. Una strategia che è stata messa in pratica nel passaggio dal 2G al 3G e poi ancora dal 3G al 4G ed evoluzioni successive.

Nonostante l’adozione posticipata rispetto ai concorrenti, Apple è sempre riuscita a imporsi sul mercato soprattutto nei terminali top di gamma. Secondo gli analisti di Strategy Analytics questo avverrà anche con gli iPhone 5G 2020. Mentre ora Samsung e Huawei dominano la cordata dei terminali 5G già in commercio, Apple guadagnerà immediatamente quote di mercato con la prossima generazione. Tutto quello che le basterà fare sarà procedere con la sua tabella di marcia di upgrade di iPhone in cantiere.

Apple supererà Samsung perché la multinazionale di Cupertino riuscirà a fare meglio del concorrente sudcoreano in mercati chiave come la Cina e l’India, due paesi in cui negli ultimi anni la quota di mercato Samsung si è notevolmente affievolita, deteriorata dalla concorrenza dei costruttori Android locali con terminali super economici. Per la stessa ragione si prevede che Apple riuscirà a fare meglio anche di Huawei nei terminali 5G nonostante il dominio del colosso cinese in madrepatria, ma quasi interamente bloccata in USA.

Occorre però rilevare che secondo il report Apple supererà Samsung negli smartphone 5G nel 2020, ma nel medio lungo e termine il primato tornerà nelle mani di Samsung. Questo perché da sempre la multinazionale dei Galaxy è presente sul mercato con una offerta di terminali molto più ampia degli iPhone, anche in fasce di prezzo dove Apple non è presente o lo è solo in piccola parte.

