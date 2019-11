Apple lancia MacBook Pro 16 pollici, fino all’80% più veloce e con Magic Keyboard

Come ampiamente anticipato da mesi e nelle ultime ore, Apple annuncia il nuovo MacBook Pro 16 pollici: disponibile su Apple Store online con consegna indicata tra il 26-28 novembre. La multinazionale di Cupertino introduce il nuovo notebook come il migliore portatile al mondo per i professionisti.

Oltre allo schermo con diagonale che passa da 15,4” a 16 pollici, apple dichiara un incremento delle prestazioni rispetto al modello precedente che arriva fino all’80% e la tanto attesa presenza di una tastiera di nuovo tipo battezzata Magic Keyboard. Finalmente con il ritorno di un tasto ESC in alto a sinistra separato dalla Touch Bar, così come il sensore Touch ID in alto a destra, anche questo separato dalla barra OLED multifunzione.

Tra le specifiche hardware principali oltre allo schermo Retina Display da 16 pollici con luminosità da 500 nits, 3072×1920 di risoluzione e 226 ppi, la macchina integra processori Intel di ultima generazione fino a 8 core di calcolo, schede video con un massimo di 8GB di VRAM, fino a 64GB di memoria RAM, Touch Bar, sensore di impronte Touch ID separato dalla barra multifunazione, sistema audio con sei speaker, chip di sicurezza T2, autonomia migliorata grazie alla batteria da 100Wh, unità di archiviazione fino a 8 terabyte, una capacità che per la prima volta appare su di un portatile.

Apple spiega che il nuovo Mac ha la più avanzata architettura per la dispersione del calore mai realizzata in un Mac portatile, «capace di far girare il sistema a prestazioni elevate per un sostenuto periodo di tempo». le ventole sono maggiorate e sono capacità di aumentare del 28% il flusso d’aria. La griglia che disperde il calore sul processore è del 35% più grande. Questo si traduce nella capacità del MacBook Pro di sostenere fino a 12 watt durante sessioni intensive.

Il processore ha 6 e 8 core (a seconda della configurazione) consente velocità fino a 2,1 volte quelle del MacBook Pro da 15 pollici a 4 core. Apple fa anche qualche esempio: su colonne sonore multitraccia si possono avere prestazioni di 2,1 volte sul plug in Amp in Logic Pro X e in MATLAB per le simulazioni di sistemi dinamici. Xcode compila 1.8 volte più veloce, l’editing in Photoshop su progetti complessi è di 1,7 volte.

Un contributo lo dà anche la scheda grafica si tratta di una AMD Radeon Pro 5000M che ha una circuiteria da 7mm con memoria GDDR6 e opzioni fine a 8GB VRAM che arriva a queso livello per la prima volta. Anche qui l’aumento delle prestazioni è in genere fino a 2.1 volte nella configurazione standard. Portare la configurazione al massimo significa avere prestazioni dell’80% superiori rispetto alla precedente configurazione. Rispetto alla precedente macchina 15 pollici da 8 core con il top della configurazione, DaVinci è di 1,8 volte più veloce nel color trading, dell’1,6 volte più veloce in Fortnite, il Fly-throught di Unity è di 1,4 volte più veloce.

Apple spiega anche che il MacBook Pro 16 pollici ha un sistema audio completate ridisegnato per una resa ad alta fedeltà che «offre a musicisti, podcaster e video editor la più avanzata esperienza possibile in un portatile». Una tecnologia speciale brevettata cancella le vibrazioni usando i due speaker opposti; in questo modo si riduce la distorsione per un suono «più chiaro e naturale. I bassi possono andare una ottava più in basso. Un sisma di microfoni aggiornato riduce il sibilo del 40% e migliora il rapporto suono rumore «rendendo col Mac compatibili con microfoni pensati per il mondo professionale e capaci di catturare anche i dettagli più minuscoli del suono»

Il listino rimane identico anche per l’Italia: nel nostro Paese il portatile è proposto in due configurazioni da 2.799 euro, stesso prezzo di partenza di MacBook Pro 15,4″, e da 3.299 euro. Le prime consegne per questa macchina sono indicate tra il 26-28 novembre. Il nuovo portatile si acquista da questa pagina di Apple Store online.

