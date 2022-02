Apple sviluppa chip per Apple Car con una società sudcoreana

Secondo un nuovo rapporto Apple sta sviluppando chip e moduli per le funzioni di pilota automatico dell’attesa Apple Car con l’aiuto di una società di assemblaggio e test di semiconduttori in outsourcing con sede in Corea del Sud.

Secondo TheElec il progetto è iniziato lo scorso anno e dovrebbe essere completato nel 2023. L’azienda sudcoreana di cui non viene indicato il nome, sta collaborando con Apple per sviluppare chip e moduli che gestiscono la funzione di guida autonoma di Apple Car, una soluzione che viene descritta molto simile a quanto già fatto a suo tempo da Tesla.

Tali chip, che sovrintendono ai calcoli dell’IA, di solito integrano unità di elaborazione neurale, CPU, GPU, memoria e interfaccia della videocamera tra le altre funzioni. Si dice che il progetto sia guidato dagli uffici regionali di Apple in Corea del Sud.

TheElec collega la mossa con la costruzione da parte di Foxconn di impianti destinati alla produzione di veicoli completamente elettrici negli Stati Uniti e in Thailandia, che secondo il rapporto forniranno la catena di montaggio per ‌Apple Car‌. Foxconn afferma che mira a rendere operativi gli impianti entro il 2023, ma il suggerimento che saranno utilizzati da Apple per produrre in serie il suo veicolo autonomo non è stato confermato.

Secondo quanto riferito, Apple starebbe selezionando i fornitori per il suo veicolo elettrico da dicembre dello scorso anno, quando i rappresentanti di Apple avrebbero visitato la Corea del Sud per incontrare i fornitori locali, dopo una visita preliminare nell’estate del 2021.

L’interesse di Apple per i produttori sudcoreani ha presumibilmente portato a un’accesa battaglia per assicurarsi un posto nella catena di approvvigionamento di Apple, con il colosso di Cupertino particolarmente interessato alle capacità di produzione di batterie della Corea. Secondo i rapporti precedenti, Apple dovrebbe completare la selezione dei fornitori per il suo veicolo entro la fine di quest’anno, dopodiché inizierà lo sviluppo su vasta scala e la produzione industriale entro i prossimi due o tre anni.

Reuters ritiene che Apple miri a iniziare la produzione di un’auto nel 2024, ma l’analista Ming-Chi Kuo, specializzato nell’universo Apple, ritiene che il lancio della vettura avverrà tra il 2025 e il 2027. Kuo ha dichiarato che non sarebbe sorpreso di vedere il programma di lancio ritardato addirittura al 2028 o ancora più tardi.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il lavoro su Apple Car è ancora nelle prime fasi, ma Apple punta a un lancio nel 2025. Su Macitynet trovate tutte le notizie dedicate a Project Titan e Apple Car a partire da questa pagina.