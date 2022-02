Bezior XF200, la city bike elettrica in super sconto di 400 euro

Sta per tornare la bella stagione e, con essa, la voglia delle passeggiate in bici. Se anche per voi è arrivato il momento di acquistare una nuova bici elettrica, o cambiare la vecchia giù in cantina, ecco un’offerta particolarmente interessante: Bezior XF200 si acquista a 1274 euro grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce. Clicca qui per acquistarla.

Bezior XF200 si fregia, anzitutto, di un potente motore brushless da ben 1000W. Si tratta di un motore 48v 1000w ad alta velocità con un design interno di ingranaggi a stella in grado di amplificare la coppia e migliorare l’efficienza energetica. Questo nuovo design ha, come conseguenza, la riduzione del consumo di energia, oltre ad un miglioramento delle prestazioni nella velocità e nella possibilità di arrampicata.

Bezior XF200 monta un freno a disco idraulico, con un doppio sistema di freni a disco anteriore e posteriore, con una dissipazione del calore ottimale, e una frenata d’emergenza senza rischi.

Grazie alla potente batteria 48v15ah 18650 al litio, l’autonomia della bici in modalità elettrica pura è di 50 km, mentre l’autonomia in modalità pedalata assistita (l’unica possibile su strada) è ampiamente maggiore, e può sfiorare addirittura i 130 km. La bici ha pure il cambio Shimano a 7 velocità, così da poter regolare la marcia a seconda delle necessità grazie alla pratica pulsantiera sul manubrio.

La bici assicura un perfetto comfort durante la marcia, anche grazie all’ammortizzatore idraulico e a molla, con un sistema ammortizzante sia sul frontale, che sul posteriore. Impiega a ricaricarsi circa 9 ore, e tra la strumentazione di bordo non rinuncia ad un pratico schermo LCD sul manubrio, grazie al quale poter verificare in tempo reale tutte le informazioni di marcia.

La Bezior XF200 ha dimensioni di 177x120x100 cm, che si riducono a 100x80x50 cm, quando viene piegata, quindi facile da trasportare e riporre anche in casa.

La Bezior XF200 ha solitamente un prezzo di 1669 euro, ma al momento la si può acquistare a 1274,99 euro grazie al codice sconto 5HJMPCWNB7K3, da inserire nel carrello prima di finalizzare l’acquisto.

