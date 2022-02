iPhone 14 migliorerà l’autonomia grazie al nuovo chip 5G

Gli iPhone 14 potrebbero offrire una migliore durata della batteria e disporre di connettività Wi-Fi 6E grazie a un nuovo chip 5G. Queste le ultime indiscrezioni provenienti dalla catena di approvvigionamento.

Economic Daily News di Taiwan riporta che TSMC ha ottenuto tutti gli ordini di Apple per i chip a radiofrequenza (RF) 5G per la gamma ‌iPhone 14‌, subentrando a Samsung. I chip, probabilmente correlati alla selezione di Apple del modem Snapdragon X65 di Qualcomm, dovrebbero essere prodotti utilizzando il processo a 6 nm di TSMC, che il fornitore ha annunciato l’anno scorso. TSMC ha affermato che il processo a 6 nm per i chip RF 5G può fornire un chip fisicamente più piccolo con un consumo energetico inferiore.

Il processo di costruzione a 6 nm consente al chip di utilizzare meno energia su entrambe le bande sub-6GHz e mmWave 5G pur fornendo un elevato livello di prestazioni. Oltre a essere più efficiente, si prevede che la riduzione del grande componente del ricetrasmettitore RF all’interno dell’iPhone libererà spazio. Ogni millimetro quadrato aggiuntivo di spazio recuperato potrebbe servire a ospitare una batteria più grande. Inoltre, la migliore efficienza e la miniaturizzazione del chip RF potrebbero tradursi in una migliore durata complessiva della batteria.

Si dice che anche il chip del ricetrasmettitore RF sia dotato del supporto per Wi-Fi 6E, in linea con le voci precedenti che affermavano che la gamma iPhone 14 supporterà la connettività wireless aggiornata.

Qualcomm X65 è il primo modem 10 Gigabit 5G e sistema di antenna per smartphone al mondo, che consente velocità dati teoriche fino a 10 gigabit al secondo. Mentre le velocità di download nel mondo reale saranno probabilmente molto più basse di questo dato, l’X65 ha altri vantaggi come una migliore efficienza energetica, una copertura migliorata per entrambe le bande mmWave e sub-6 GHz e supporto per tutte le frequenze mmWave commercializzate a livello globale.

Il passaggio di Apple da Samsung a TSMC per produrre i chip RF 5G destinati agli iPhone 14 del 2022 sembra essere parte del consolidamento finale della catena di approvvigionamento per i nuovi terminali prima dell’inizio della produzione industriale. Sembra che Foxconn abbia già avviato la produzione di prova di iPhone 14 Pro.

Tutto quello che sappiamo finora sulla prossima gamma iPhone 14 in arrivo a settembre è in questo articolo di macitynet.