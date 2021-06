Apple Thunderbolt Display ora è nella lista dei prodotti vintage

Il Thunderbolt Display da 27″ è ora indicato da Apple nell’elenco dei prodotti vintage.

Apple aggiorna periodicamente l’elenco dell’hardware considerato “vintage e obsoleto”, prodotti per i quali la casa non offre più assistenza. In particolare, “vintage” sono considerati i prodotti la cui produzione è stata interrotta “più di cinque, ma meno di sette anni fa”; i prodotti “obsoleti” sono quelli di cui è stata interrotta la produzione più di sette anni fa. Per quest’ultimi Apple non offre più assistenza per l’hardware, senza alcuna eccezione e i service provider non possono ordinare parti di ricambio.

L’elenco è utile a tutti i possessori di un prodotto Apple che presenta guasti a malfunzionamenti, per sapere se è in qualche modo ancora in grado di avere assistenza e supporto per esso o se, invece, semplicemente tutto quello che può farlo è smaltirlo come rifiuto elettronico non più funzionante.

Il Thunderbolt Display fu presentato nel 2011 e ufficialmente uscito di produzione nel 2016. È stato per diverso tempo l’ultimo display prodotto da Apple prima della presentazione del nuovo Pro Display XDR.

Si vocifera che Apple sia al lavoro su un nuovo monitor meno costoso rispetto al Pro Display XDR ma finora sono pochissime le indiscrezioni circolate. Oltre al Thunderbolt Display del 2011, in passato Apple ha prodotto un’ampia famiglia di Cinema Display, incluso l’Apple Studio Display da 15 pollici del 1998 e successivi modelli da 17″ e 21″.

