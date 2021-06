Jony Ive ha assunto quattro ex colleghi di Apple esperti in design

Jony Ive, l’ex Chief Design Officer di Apple, ha assunto almeno quatto ex colleghi che lavoravano a Cupertino per la sua nuova società di design denominata LoveFrom.

A riferirlo è il sito The Information, spiegando che le quattro persone reclutate sono: Wan Si, Chris Wilson, Patch Kessler e Jeff Tiller, tutti ex dipendenti di Apple che hanno in precedenza lavorato nel gruppo di Ive a Cupertino e che ora nei curricula su LinkedIn indicano LoveFrom come datore di lavoro.

Wan si è occupato di icone, pulsanti e schermata home di dispositivi della Mela in qualità di membro dell’human interface team di Apple, squadra della quale faceva parte anche Wilson. Quest’ultimo ha contribuito a progettare l’icona di iCloud e l’interfaccia utente di Apple Watch. Tiller nel team design si è occupato di questioni di natura amministrativa, e Kessler, prima di lasciare Apple nel 2017, ha lavorato sul trackpad Force Touch dei MacBook.

Ive ha lasciato Apple nel giugno 2019 per fondare LoveFrom e, a quanto pare, ha anche Apple fra i suoi principali clienti. All’epoca era stato riferito che oltre a seguire gli incarichi personali, nella sua nuova società Ive avrebbe continuato a lavorare a stretto contatto con Apple su diversi progetti.

Si conosce poco del nuovo lavoro di Ive e dei suoi clienti. Apple non è ad ogni modo il solo cliente noto di LoveFrom; a ottobre dello scorso anno è emerso anche il nome di Airbnb che fa riferimento a questa società di design indipendente per non meglio precisati “prodotti e servizi”.

Ive ha avuto un ruolo importante in vari prodotti Apple, dal primo iMac del 1998, alll’iPhone, per tutta una serie di prodotti dell’azienda, senza dimenticare l’Apple Park, il probabilmente il suo progetto più ambizioso.

Se volete saperne di più di Jonathan Ive, Macitynet ha decine di articoli che riassumono il suo lavoro, parlano delle sue interviste e permettono così di farsi un quadro di chi è stato e di chi sarà anche in futuro Jonathan Ive.