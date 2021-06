Futuri iPad Pro con ricarica wireless inversa?

Apple sta già lavorando su futuri iPad Pro e tra le nuove caratteristiche di questi dispositivi c’è la ricarica wireless inversa, la funzionalità che permette di ricaricare senza fili altri dispositivi.

A riferirlo è Bloomberg affermando che nuovi iPad con queste funzionalità arriveranno nel 2022. Apple starebbe testando il retro in vetro al posto dell’involucro in alluminio, elemento che permetterebbe di sfruttare la ricarica wireless. Apple ha integrato la ricarica in modalità wireless negli iPhone 8, ‌iPhone‌ 8 Plus e ‌iPhone‌ X nel 2017, e tutti i seguenti modelli offrono questa modalità di ricarica.

Gli attuali iPad si ricaricano tramite USB-C o Lightning; il supporto alla ricarica wireless permetterebbe di offrire la stessa funzionalità già presente su iPhone.

Bloomberg riferisce che Cupertino è ancora nelle fasi iniziali di lavoro sui futuri iPad (Apple ha da pochissimo presentato il nuovo iPad Pro) e sottolinea che si tratta di indiscrezioni, e non vi è nulla di concreto definito.

Gli iPhone possono essere caricati con caricabatterie certificati Qi. Sul mercato sono disponibili diversi caricabatterie certificati Qi che caricano un iPhone con la versione più recente di iOS fino a 7,5 watt; per gli iPad servirebbero caricabatterie specifici anche solo per alloggiare perefttamente il dispositivo sulla base.

La ricarica wireless inversa o condivisione di ricarica offrirebbe il supporto alla carica diretta fra dispositivi certificati Qi, senza la necessità di utilizzare un caricatore e senza fili; potrebbe essere utile per una ricarica di emergenza fra smartphone o per ricaricare due dispositivi allo stesso tempo (uno connesso a un caricatore).

Si vocifera che Apple aveva predisposto la condivisione di carica per gli iPhone ma questa funzionalità non è stata in seguito implementata.

Bloomberg riferisce ancora che Apple lavora su dispositivi di ricarica tipo l’abbandonato tappetino wireless carica-tutto AirPower, con l’intenzione di creare qualcosa in grado di caricare contemporaneamente ‌iPhone‌, Apple Watch, e ‌AirPods, offrendo la funzione da distanze superiori a quelle tipicamente possibili con la ricarica wireless a induzione.