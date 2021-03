Apple trasmetterà in streaming “12 Angry Men … and Women ” registrato allo Steve Jobs Theater

“12 Angry Men… and Women”, registrato allo Steve Jobs Theatre di Apple Park, il quartier generale nella Silicon Valley, sarà trasmesso in streaming sull’app Apple TV dal 26 marzo.

Lo spettacolo, della compagnia Billie Holiday Theatre, sarà trasmesso, è stato messo in scena nel teatro di Apple Park, lo Steve Jobs Theatre. Sottotitolato “Il peso dell’attesa”, lo spettacolo presenta gli scritti di molti uomini e donne, sui temi delle intimidazioni della polizia e della violenza contro i ner. Pur essendo basato su un libro del 2012, “12 Angry Men… and Women” è aggiornato agli ultimi fatti di cronaca, al movimento Black Lives Matter e alle parole della famiglia di Breonna Taylor.

Questa nuova versione dello spettacolo sarà presentata in anteprima esclusivamente sull’app Apple TV a partire da venerdì 26 marzo. Uno spettacolo su questi temi della compagnia Billie Holiday Theater è già disponibile su YouTube.

A darne l’annuncio, in un Tweet, è stata la stessa compagnia “The Billie”.

The Billie presents the original theatrical film premiere of our “12 Angry Men…And Women: The Weight the Wait” streaming exclusively on the @AppleTV app. TMW 3/26 Feat @wendellpierce, @lisaarrindell, Hurbert Point-Du Jour & Billy Eugene Jones w/ music by @danielroumain #12Angry pic.twitter.com/PNDelxd6Y6

— BillieHolidayTheatre (@BHolidayTheatre) March 25, 2021