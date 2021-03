Sonos ha una offerta per musica in streaming a 24 bit

Qobuz sta portando lo streaming ad alta risoluzione a 24 bit sugli altoparlanti Sonos. È il primo servizio musicale ad offrire questo livello di audio ad alta fedeltà sui dispositivi del costruttore. Ricordiamo che Sonos ha aggiunto il supporto per la piattaforma francese negli Stati Uniti, due anni fa.

L’utente avrà bisogno dell’app Sonos S2 per riprodurre audio a 24 bit, che è compatibile con la maggior parte degli altoparlanti sulla piattaforma Sonos S2. In altre parole, quasi tutti gli altoparlanti che l’azienda ha rilasciato negli ultimi anni saranno compatibili con il nuovo standard di riproduzione ad alta fedeltà.

Gli stream Hi-Fi Qobuz a 24 bit sono disponibili sui dispositivi Sonos a partire da oggi negli Stati Uniti, Regno Unito, Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Svizzera. Nel frattempo, anche a titolo di curiosità, ricordiamo che Spotify sta preparando il rilascio di un servizio streaming musicale con qualità CD in alcuni mercati entro la fine dell’anno.

Infine, ricordiamo agli appassionati del marchio, che Sonos potrebbe essere al lavoro su un set premium di cuffie con cancellazione del rumore attiva, pronta per affiancare l’ecosistema di altoparlanti e prodotti audio multiroom dell’azienda. A svelarlo è stato nelle scorse settimane un nuovo deposito di brevetto di design depositato presso l’Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi, che sembra fornire un assaggio di quel che potrebbe essere il prodotto finale. Tutte le novità su queste cuffie potete leggerle a questo indirizzo.

