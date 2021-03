AOC presenta le cuffie da gaming GH200 e GH300

AOC è certamente un marchio meglio noto per i suoi monitor, che spesso sposano e accolgono le richieste dei gamer, anche se il costruttore continua ad espandere il suo portafoglio di prodotti, ora con periferiche audio: l’esperto di gaming presenta, infatti, due cuffie over-ear: AOC GH200 e GH300.

Le cuffie condividono lo stesso chassis, che si sostanzia in una struttura comoda e leggera con microfono smontabile e driver da 50 mm. Entrambi i modelli sono dotati di cavi intrecciati con telecomando in-line e caratterizzati da un design con finitura color canna di fucile per il GH200, e finitura rossa per il modello GH300. Mentre il modello GH200 offre un suono stereo con un connettore jack da 3,5 mm, la versione GH300 fornisce anche virtual surround sound 7.1 (solo su PC), un connettore USB ed effetti di luce RGB.

Per offrire ciò di cui i giocatori hanno bisogno per migliorare il proprio arsenale, soprattutto negli shooter game online, le nuove cuffie AOC GH200 e GH300 sono dotate di driver al neodimio da 50 mm, che offrono una gamma di frequenza di 20 Hz – 20 kHz e funzionano con una impedenza di 32 Ω (± 15%).

I giocatori potranno anche contare sul microfono con asta rimovibile per comunicare con le loro squadre durante le partite o tramite software VoIP come Discord/Teamspeak. Il microfono ad asta omnidirezionale può essere regolato in modo ottimale per il comfort e i livelli audio e presenta una gamma di frequenza 100 Hz – 10 kHz, che corrisponde a quella della parola umana, filtrano il rumore sia a frequenze molto basse che molto alte per fornire audio e qualità del parlato chiari.

Le cuffie AOC GH200 sono dotate di un cavo intrecciato da 2m, di jack da 3,5 mm e presenta uno splitter a Y, che consente agli utenti di separare le uscite del microfono e delle cuffie se necessario. Grazie al connettore universale da 3,5 mm, questo auricolare si adatta a PC, console o dispositivi mobili. Il telecomando in-line permette di controllare l’attivazione/disattivazione del volume e del microfono. Gli utenti possono utilizzare Windows Sonic Spatial Sound per PC e Xbox.

Le cuffie AOC GH300 invece presentano un cavo USB da 2 m. Con la sua capacità di virtual surround sound 7.1, i giocatori possono individuare esattamente da dove proviene il suono nel gioco. In termini di qualità del suono, gli utenti saranno in grado di riprodurre audio di qualità da studio a 24 bit/96 Khz. Per una maggiore personalizzazione, la copertura in rete metallica del GH300 include l’illuminazione RGB con 4 modalità (breathing, ciclico, statico, spento).

Prezzi e disponibilità cuffie AOC

Buone notizie anche per quanto concerne i prezzi: le cuffie AOC GH200 e GH300 saranno disponibili da maggio 2021, rispettivamente, a 42,90 e 55,90 euro. Per tutte le notizie sul mondo di AOC il link di riferimento è il seguente.