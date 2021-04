Apple TV, il bilanciamento colore si farà con iPhone anche sui modelli precedenti

Apple ha annunciato che l’Apple TV offrirà nuove funzionalità per il bilanciamento dei colori selezionabili da iPhone, opzioni che consentiranno di migliorare in vari modi le immagini visibili sul televisore.

A partire da tvOS 14.5 e iOS 14.5, gli utenti potranno sfruttare l’iPhone con Face ID in combinazione con Apple TV per ricevere una notifica, e sfruttare la fotocamera frontale e il sensore di luce ambientale del telefono per regolare i livelli colore della TV in base alle condizioni di luce circostanti, funzionalità che dovrebbero permettere di migliorare contrasto e offrire colori più accurati. Secondo Apple questa funzione è in grado di migliorare la qualità delle immagini, senza bisogno di intervenire direttamente sui settaggi della TV.

Apple ha fatto riferimento a questa nuova funzionalità con la nuova Apple TV 4K, ma in un comunicato stampa conferma che il procedimento di bilanciamento colore con l’iPhone sarà disponibile anche per le precedenti Apple TV 4K e Apple TV HD con tvOS 14.5 (che arriva la prossima settimana).

La nuova Apple TV 4K vanta un processore A12 Bionic, il supporto ad elevati frame rate HDR, video Dolby Vision e un nuovo telecomando Siri Remote con clickpad predisposto per il touch e swipe (basta sfiorarlo per scorrere, ad esempio, le playlisti di Apple Music); l’anello esterno del clickpad supporta gesture circolari che consentono di individuare determinate scene o momenti in film o programmi (bastare far scorrere il dito sull’anello esterno per mandare avanti o indietro e trovare la scena di nostro interesse)

È possibile ordinare Apple TV 4K dal 30 aprile. I prezzi sono di 199,00 euro per la versione da 32GB e di 219,00 euro per quella da 64GB.