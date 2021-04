iOS 14.5 e iPadOS 14.5 arrivano la prossima settimana

Al fianco della presentazione dei nuovi hardware da parte di Apple durante l’evento Spring Loaded, la Mela ha annunciato che iOS 14.5 e iPadOS 14.5 saranno disponibili al pubblico nell’ultima settimana di aprile, prima del lancio di nuovi prodotti appena annunciati martedì, inclusi i nuovi iPad Pro e gli accessori di tracciamento AirTag.

Il gigante della tecnologia di Cupertino ha rivelato la data di rilascio ufficiale per i nuovi aggiornamenti del sistema operativo. Secondo le informazioni ufficiali fornite dalla società, iOS 14.5 e iPadOS 14.5 saranno le versioni software minime richieste per il corretto funzionamento del dispositivo di tracciamento AirTag annunciato.

Inoltre, iPhone 12 e iPhone 12 mini viola presentati all’evento “Spring Loaded” di Apple, arriveranno con iOS 14.5 preinstallato a bordo.

Ricordiamo che in queste ore Apple ha rilasciato le versioni Release Candidate di iOS 14.5 e iPadOS 14.5. Si tratta delle ultime versioni di prova, che praticamente dovrebbero essere identiche a quelle definitive.

Per Apple questi aggiornamenti rappresentano una delle versioni più significative del ciclo di iOS 14. Questo perché presenta novità importanti, come la possibilità di utilizzare un Apple Watch come metodo di autenticazione secondario per Face ID, oltre alla tanto chiacchierata funzione di trasparenza sul tracciamento delle app. Non mancherà il già citato supporto per AirTag e il tracciamento di elementi di terze parti in Dov’è.

Inoltre, ci sono anche modifiche a Siri, Apple Maps , Apple News e all’app Podcast, tra le altre funzionalità minori.

Per tutto quello che riguarda iOS vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo, mentre per tutte le novità su iPadOS il link da seguire è direttamente questo.