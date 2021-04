La Magic Keyboard con Touch ID sarà utilizzabile con tutti i Mac M1

Tra le novità dei nuovi iMac 24″ con processore M1, c’è la nuova Magic Keyboard per Mac con integrato il Touch ID, sensore utilizzabile per sbloccare il Mac, autorizzare acquisti da iTunes Store, App Store e Apple Books ed effettuare acquisti sul web tramite Apple Pay.

La nuova tastiera non è – almeno al momento – venduta a parte ma è compatibile con tutti i Mac con M1, incluso il Mac mini. A riferirlo è il blogger Rene Ritchie, spiegando che il dispositivo funziona alla stregua di una qualunque tastiera Bluetooth (sui Mac con CPU Intel o Apple Silicon) ma che le funzionalità del Touch ID sono riservate ai Mac con M1.

Il funzionamento del Touch ID solo con M1 è probabilmente dovuto alla necessità di sfruttare il chip integrato nei SoC in questione che include un’architettura di sicurezza evoluta chiamata Secure Enclave, sviluppata per proteggere i dati relativi al codice e alle impronte digitali. Il Touch ID, lo ricordiamo, non archivia le immagini delle impronte digitali ma si affida semplicemente a una rappresentazione matematica, quindi non è possibile utilizzare i dati archiviati per decodificare l’immagine dell’impronta digitale.

I dati relativi alle impronte digitali sono codificati, archiviati sul dispositivo e protetti da una chiave disponibile solo per l’architettura Secure Enclave, che li utilizza esclusivamente per verificare la corrispondenza con i dati delle impronte digitali registrate. Il sistema operativo del dispositivo o le applicazioni installate non possono accedervi. Le impronte digitali non vengono archiviate nei server Apple e non possono essere usate per il confronto con altri database di impronte.

Sulla nuova Magic Keyboard si trovano i tasti Spotlight, Dettatura, Non disturbare ed emoji. L’iMac da 24″ è utilizzabile con diverse tipologie di tastiere USB o Bluetooth; Apple propone la Magic Keyboard con Touch ID o la Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico. L’iMac M1 da 24″ con Magic Keyboard base (priva di Touch ID) e Magic Mouse costa 1449,00 euro.