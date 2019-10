Apple TV+ gratis per un anno, Tim Cook spiega per chi e perché

Apple TV+ arriverà il 1° novembre e per moltissimi utenti, l’abbonamento per il primo anno sarà gratuito. Tim Cook spiega i motivi alla base della scelta di Apple di offrire Apple TV+ gratis per un anno per chi ha acquistato dal 10 settembre 2019 in avanti un iPhone, un iPad, un Mac o Apple TV. Questa decisione è stata presa da Cupertino per poter incominciare a costruire una base solida di abbonati al servizio di televisione in streaming.

Parlando agli azionisti, il CEO di Apple ha spiegato il perchè di questa scelta che, prima di tutto, è un “regalo” per gli utenti Apple. Cupertino desidera che di fronte alla televisione Apple TV+ ci possano essere il numero maggiore possibile di utenti.

“E’ un regalo per gli utenti, ma da un punto di vista del business, siamo davvero orgogliosi dei contenuti e desideriamo che più persone li guardino. Questo ci permetterà di concentrarci sull’ampliamento del numero degli abbonati”, ha detto Tim Cook.

Chi ha acquistato a partire dal 10 settembre un nuovo dispositivo Apple avrà l’abbonamento ad Apple TV+ gratuito per un anno. Per coloro che non hanno invece acquistato dispositivi, l’abbonamento costa 4,99 euro al mese.

Un’altra offerta è quella destinata agli studenti abbonati ad Apple Music, Apple TV+ sarà gratuita: è pronto il bundle di Apple per i servizi in streaming che ha come destinatari gli studenti. Presentata per ora negli Stati Uniti e attesa anche in Europa.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ – prezzi, data di uscita, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.