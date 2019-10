Apple riceverà MacBook Pro 16 pollici questo trimestre

Anticipato fin da febbraio di quest’anno, il nuovo MacBook Pro 16 pollici ha già fatto capolino all’interno di due icone scoperte in una beta di macOS Catalina: alcuni lo attendevano con un comunicato stampa il giorno successivo l’introduzione di AirPods Pro, ora invece sembra che il nuovo portatile top di gamma inizierà a essere consegnato in volumi ad Apple entro l’ultimo trimestre di quest’anno.

Anche se inizialmente si sperava in un laptop con design rivisto, l’affidabile Ming Chi Kuo ha anticipato che sarebbe arrivato con chassis e dimensioni praticamente identici a quelli attuali, solo con cornici più piccole per ospitare uno schermo più grande.

Per questa macchina è atteso anche il ritorno (finalmente) della tastiera con meccanismo a forbice al posto di quello criticato a farfalla insieme, forse, a una Touch Bar leggermente rivista per lasciare spazio a un tasto ESCAPE a sinistra e al sensore impronte Touch ID a destra separati e non più tutt’uno con la barro OLED multinfunzione.

Le anticipazioni dell’ultim’ora riferiscono che Quanta è il costruttore unico di MacBook Pro 16 pollici e che le spedizioni ad Apple inizieranno proprio l’ultimo trimestre di quest’anno. Occorre però fare due precisazioni: la prima è che la fonte è il non sempre affidabile DigiTimes, la seconda è che non si fa cenno alla possibile data di inizio commercializzazione.

L’ultimo quesito non è da sottovalutare perché Apple potrebbe sia ricevere le prime consegne per poi annunciare la macchina con un comunicato stampa e un aggiornamento di Apple Store online per preordini e vendite, sia accumulare scorte e posticipare annuncio e disponibilità per gli utenti. L’accumulo di scorte e il posticipo avrebbero una spiegazione logica: evitare per quanto possibile l’incremento dei dazi al 15% che l’amministrazione Trump ha già annunciato e che probabilmente entreranno in vigore in quella data.

In attesa di nuovi dettagli per ora l’anticipazione più attendibile rimane quella di Ming Chi Kuo che indica nuovi portatili Apple in arrivo nel 2020 con tastiera a forbice, senza precisare però se tra questi ci sarà anche l’atteso nuovo MacBook 16 pollici. Apple potrebbe introdurre questo nuovo portatile tramite comunicato stampa, come è avvenuto per i nuovi auricolari AirPods Pro con cancellazione del rumore.