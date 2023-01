Apple TV, la nuova interfaccia non piace agli utenti

Molti utenti Apple non sembrano gradire le modifiche di interfaccia introdotte all’app Apple TV tramite tvOS 16.2, iOS 16.2, iPadOS 16.2 e macOS Ventura 13.1: sono diversi i post pubblicati su Reddit tramite cui ci si lamenta soprattutto della retrocessione della sezione Prossimo all’interno della scheda Guarda Ora e dell’aggiunta di un’ampia sezione di contenuti in primo piano che pare non si possa disabilitare in alcun modo.

C’è chi dice di essere anche infastidito dal fatto che le anteprime riproducono automaticamente anche i contenuti con l’audio. Ad esempio l’utente che si firma Sean310 scrive di non sopportare il nuovo formato e la sezione In coda, dove adesso «gli stessi programmi di Apple TV+ occupano l’85% dello schermo sottostante».

Cosa è successo

Quando tvOS 16.2 era in fase di beta test la sezione In primo piano veniva mostrata sopra la scheda Prossimo, ma alla fine Apple ha cambiato il design, quindi adesso questa scheda continua ad essere visibile nella parte inferiore della scheda Guarda ora e la maggior parte dell’interfaccia viene occupata da un carosello rotante con spettacoli e film.

Non c’è modo di disattivare la sezione In primo piano o di tornare all’interfaccia precedente che concentrava l’attenzione sui prossimi spettacoli. Il problema è che questo cambiamento all’interfaccia, almeno per quanto riguarda tvOS, è stato installato su un’ampia platea a causa della funzione di aggiornamento automatico di Apple TV (anche se ormai è tardi, qui ci sono le istruzioni per disabilitarli, quantomeno per l’avvenire). Racconta l’utente WikiWikiCosa:

A me succede lo stesso. La mia Apple TV si è aggiornata ieri sera ed è stato fatto un enorme passo indietro. Non appare più come un prodotto Premium ma sembra piuttosto una piattaforma pubblicitaria più economica. Vorrei almeno l’opzione per poter tornare alla vecchia vista “Prossimo”.

I reclami non arrivano a sorpresa

Gli utenti si lamentano di queste modifiche fin da quando Apple le ha mostrate sulla beta di tvOS 16.2 ma da allora non è stato offerta alcuna soluzione, neppure un pulsante per tornare alla vecchia interfaccia. A questo punto non è chiaro se l’aumento dei reclami potrà convincere Apple a fare un passo indietro: per ora la nuova interfaccia sembra esser qui per restare.

Nelle scorse ore Apple ed Eddy Cue hanno celebrato «Un anno rivoluzionario» per App Store, Apple Music, TV e in generale per servizi e abbonamenti Apple: ne abbiamo parlato in questo articolo di macitynet.