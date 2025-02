È la resa, Apple TV ora disponibile per Android

Pubblicità

In uno scenario dove nonostante contenuti di qualità ed acquisizioni costosissime nel campo dello sporto, il servizio fatica a decollare, Apple decide di fare quel che non avrebbe probabilmente mai voluto far: mettere Apple TV su Android.

L’annuncio è di ieri sera quando, ufficialmente, si è appreso che l’intero catalogo di film e serie Apple Original su Apple TV+, oltre a MLS Season Pass per seguire la Major League Soccer sarà visibil da tutti coloro che scaricano la specifica applicazione da Google Play.

Disponibile per le varie nazioni, Apple TV per Android (si scarica da qui) vanta un’interfaccia familiare e intuitiva. Dall’app possibile abbonarsi a Apple TV+ e MLS Season Pass tramite il proprio account Google Play sui dispositivi mobili Android e su quelli compatibili con Google TV. Apple TV+ offre inoltre una prova gratuita di sette giorni.

Le funzioni dell’app Apple TV su Android includono “Continua a guardare”, che consente all’utente di riprendere la visione da dove l’aveva interrotta su qualsiasi dispositivo supportato, e Watchlist, per tenere traccia di tutto ciò che si vorrà guardare in seguito. Non manca la possiiblità di scaricare film e serie da guardare offline.

Con l’app Apple TV su Android, chi usa un dispositivo Android può ora abbonarsi a Apple TV+, che offre avvincenti serie comedy e drammatiche, film acclamati, documentari innovativi, e contenuti per i più piccoli e adatti a tutta la famiglia. E per seguire la stagione 2025 della Major League Soccer, chi usa Android potrà abbonarsi anche a MLS Season Pass: disponibile tramite l’app Apple TV, questo servizio in abbonamento offre ai tifosi tutte le partite della MLS, tutte in un unico posto e senza oscuramento, oltre a tutta una serie di contenuti esclusivi, coperture e analisi.

Apple TV+ offre inoltre Friday Night Baseball, doppio appuntamento settimanale dedicato alla Major League Baseball. E per il 2025 chi si abbona a Apple TV+ può anche vedere Sunday Night Soccer, una partita trasmessa ogni settimana in prima serata con gli incontri più avvincenti della MLS.

Come abbiamo accennato Apple TV, nonostante una crescita avuta durante gli ultimi anni, resta poco popolare. Nelle più recenti classifiche si trova all’ottavo posto in fatto di numero di spettatori tra i servizi più usato al mondo, un dato deludente per chi, come Apple conta su miliardi di potenziali utenti. I suoi circa 25 milioni di abbonati sono solo una frazione dei quasi 300 milioni di Netflix e i 200 di Amazon Prime, per citare i primi due della classifica

Durante gli ultimi anni Apple ha investito moltissimo, acquisendo contenuti e campionati sportivi, ricevendo anche elogi per la qualità dei suoi show e in particolare per le serie. Ma la mancanza di un catalogo che punta anche sulla quantità e l’assenza di film e telefilm localizzati, ha limitato moltissimo la sua visibilità a livello mondiale.

Andare su Android dovrebbe aumentare sicuramente il numero di spettatori se non altro dal punto di vista potenziale e se non altro negli USA. Difficile che la mossa da sola possa essere determinante per chiudere il colossale gap con i concorrenti.

Tutto sull'abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.