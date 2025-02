Ray-Ban e Meta fanno bene al bilancio EssilorLuxottica

Pubblicità

EssilorLuxottica, il gigante dell’ottica, chiude il suo 2024 con performance di molto superiore alle attese, soprattutto grazie ad un quarto trimestre da cerco. Il successo è dovuto in gran parte anche ai Ray Ban smart e agli occhiali di Meta.

I ricavi registrati sono pari a 26,5 miliardi di euro, in crescita del 4,4% con un margine lordo rettificato salito a 4,41 miliardi. Gli utili rettificati si attestano a 3,12 miliardi (+6%), con un incremento del 9,8% a cambi costanti, nonostante gli investimenti, come quello in Nuance Audio, i cui ricavi saranno concretizzati a breve con il lancio dell’occhiale acustico in Italia e negli Stati Uniti.

Con una cifra di ricavi ormai a soli 500 milioni di euro dal target di 27-28 miliardi previsto per la fine del 2026, Essilux ha già quasi raggiunto gli obiettivi, con due anni di anticipo, come ricorda Repubblica.

I motivi del successo

I motivi di questo successo si ritrovano nella crescita delle vendite negli Stati Uniti con un particolare preferenza per gli smart glass.

Nel 2024, le vendite negli Stati Uniti, che avevano rallentato nei primi nove mesi dell’anno, hanno registrato un forte incremento dell’8,3% nell’ultimo trimestre, raggiungendo 3,1 miliardi di euro. Per l’intero anno, gli Stati Uniti hanno generato ricavi per 11,97 miliardi (+2,9%), contribuendo al 45% del fatturato consolidato del gruppo.

EssilorLuxottica ha continuato a investire nel mercato degli smart glasses, con oltre 2 milioni di unità vendute tra Ray-Ban e occhiali Meta.

Ed allora, il lancio della terza versione, questa volta con il brand Oakley, è tra i dispositivi più attesi, perché ha tutto il potenziale per migliorare i numeri già positivi.

Francesco Milleri di EssilorLuxottica si aspetta che con l’espansione della produzione e la crescita delle funzionalità degli occhiali smart, la redditività migliorerà significativamente.

Il futuro potrebbe essere ancora più roseo grazie agli investimenti sulle lenti Stellest e sui prossimi Nuance Audio.