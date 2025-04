Apple TV+ lancia la promozione di Pasqua, per tre mesi a metà prezzo

Apple TV+ , stretta dalla concorrenza, in difficoltà nella competizione con piattaforme che allo stesso prezzo offrono più quantità, annegata in un panorama affollatissimo, Apple riporta indietro le lancette al 2019… almeno per quanto riguarda il prezzo. In queste ore, è stata infatti attivata una promozione che permette di acquistare l’accesso a 4,99 € al mese, appunto un ritorno alla tariffa originale di lancio, la metà degli attuali 9,99 €.

Si tratta di una promozione a tempo che permette di abbonarsi (o ri-abbonarsi) a Apple TV+ spendendo la metà. L’offerta è aperta anche a chi ha già avuto in passato un abbonamento, ma lo ha poi disdetto: non è quindi riservata solo ai nuovi utenti.

A 4,99 €, Apple TV+ diventa un servizio appetibile, soprattutto considerando il tipo di contenuti proposti. Apple non ha mai puntato sulla quantità, ma sulla qualità: grandi investimenti per produzioni originali, spesso con attori di primo piano, sceneggiature curate e una resa visiva di alto livello.

Se si è anche solo un po’ curiosi, è un buon momento migliore per dare un’occhiata. Non solo per recuperare le serie più note come Ted Lasso, Severance o Silo, ma anche per scoprire titoli meno chiacchierati ma molto apprezzati, come Slow Horses o Drops of God.

Apple non ha indicato con precisione quanto durerà questa offerta. Potrebbe sparire da un momento all’altro, quindi se si è interessati conviene attivarla subito per bloccare il prezzo ricordando che una volta attivato, l’abbonamento si rinnoverà a 4,99 € fino alla scadenza del terzo mese, poi tornerà a 9,99 €.

Ricordiamo che Apple TV+ si può guardare su iPhone, iPad, Mac, Apple TV ma anche su smart TV, console e dispositivi di terze parti. È incluso nei piani Apple One e supporta condivisione in famiglia fino a 6 persone.

Per accedere alla offerta, partire da qui