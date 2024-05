Tutto su Apple TV Plus, la guida

Apple TV+ è il servizio TV in streaming di Apple e se avete in mente cosa sono Netflix, Prime Video e Disney+, siete a cavallo. Perché quello di Apple non è altro che l’alter ego di queste piattaforme, con le sue caratteristiche e le sue specifiche esclusività. Quella che state leggendo è la nostra guida tramite cui cercheremo di rispondere a tutti i vostri dubbi e domande, permettendovi allo stesso tempo di scoprirne tutti i dettagli.

Vi ricordiamo che Apple TV+ è stato presentato il 25 Marzo del 2019 ed è disponibile in Italia dal 1 Novembre dello stesso anno. Molti dei suoi titoli sono disponibili in 4K, HDR10, Dolby Vision e Dolby Atmos.

Come certificato da JustWatch, attualmente offre oltre 220 titoli tra film, serie TV e documentari, molti dei quali sono produzioni originali disponibili in esclusiva sulla piattaforma con l’etichetta Apple Original, per i quali l’azienda spende più di un miliardo di Euro ogni anno.

Come funziona Apple TV+

Trattandosi di un servizio in streaming, per accedere ai contenuti serve una connessione ad Internet attiva.

Apple spiega che negli Apple Original non c’è mai pubblicità, ed è anche possibile scaricarli per guardarli anche in offline.

Inoltre nuovi film ed episodi arrivano ogni mercoledì e venerdì, ma gli episodi di alcune serie escono tutti insieme.

Quanto costa Apple TV+

L’abbonamento ad Apple TV+ costa 9,99 € al mese (i prezzi sono aumentati a ottobre 2023) ma è possibile anche accedere al servizio approfittando del pacchetto Apple One che parte da 19,95 € al mese con 50 GB di iCloud+, Apple Music e Apple Arcade inclusi nell’offerta. Per saperne di più potete leggere la nostra guida dedicata qui.

Da qualche mese circola la notizia di una ulteriore opzione che permetterà di abbonarsi ad Apple TV+ spendendo meno, ma con interruzioni pubblicitarie. Appena sarà disponibile, aggiorneremo questa guida.

Come guardare Apple TV+ gratis

Ci sono comunque vari modi per abbonarsi ad Apple TV+ senza sborsare un Euro.

Uno di questi è approfittare delle promozioni di Apple che trovate segnalate nella pagina ufficiale del servizio. Nel momento in cui scriviamo ce ne sono tre:

3 mesi gratis acquistando un dispositivo Apple e attivando l’offerta entro 90 giorni, tenendo presente che non è possibile «usufruire di questa offerta se precedentemente tu o la tua famiglia avete accettato l’offerta di Apple TV+ gratis per tre mesi o gratis per un anno». In tal caso – spiega Apple – l’offerta appare automaticamente nell’app Apple TV «una volta eseguito l’accesso con l’ID Apple associato al recente acquisto»; 1 mese gratis acquistando il sopracitato pacchetto Apple One; 7 giorni gratis sottoscrivendo l’abbonamento per la prima volta.

Oltre a questo tenete presente che se fate parte di un gruppo familiare su Apple (massimo 5 persone, ndr) e il responsabile del gruppo ha sottoscritto l’abbonamento ad Apple TV+, l’accesso al servizio è già condiviso col vostro account e pertanto potete accedervi gratuitamente. Maggiori informazioni sul Family Sharing qui.

Infine, gli studenti che hanno sottoscritto un abbonamento ad Apple Music possono accedere ad Apple TV+ senza costi aggiuntivi. Maggiori informazioni sul sito Apple.

Come abbonarsi ad Apple TV+

È possibile abbonarsi ad Apple TV+ accedendo alla relativa pagina sul sito ufficiale e seguendo le istruzioni passo dopo passo.

Come disdire Apple TV+

È possibile disdire l’abbonamento ad Apple TV+ in qualsiasi momento in vari modi:

1. Dal browser

Effettuate il login con il vostro account dalla suddetta pagina, quindi:

– cliccate su Impostazioni in alto a destra

– scorrete fino alla voce Abbonamenti, cliccate su Gestisci

– nella nuova pagina rintracciate la sezione Modifica abbonamento, quindi cliccate su Annulla abbonamento;

2. Da iPhone

Aprite l’app Impostazioni, quindi:

– cliccate in alto sul nome del vostro account

– scendete in basso su Abbonamenti

– rintracciate Apple TV+

– cliccate su Annulla

3. Dal Mac

Aprite l’app App Store, quindi:

– cliccate sul nome del vostro account

– andate su Impostazioni Account

– alla voce Abbonamenti, cliccate su Gestisci

– rintracciate il nome dell’abbonamento Apple TV+

– cliccate su Modifica

– cliccate su Annulla

Tutti i dispositivi compatibili con Apple TV+

È possibile accedere alla piattaforma Apple TV+ da svariati dispositivi.

Dispositivi Apple

Innanzitutto tutti gli iPhone, gli iPad, gli Apple Vision e i Mac sui quali è possibile scaricare e installare l’app Apple TV.

Su iPhone e iPad serve iOS/iPadOS 12.3 o versioni successive;

o versioni successive; per i Mac tenete presente che l’app richiede macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11.0, macOS Monterey 12.0 o versione successiva.

Da questi dispositivi è poi possibile sfruttare anche la tecnologia AirPlay per trasmettere i contenuti senza fili su TV e schermi compatibili.

È inoltre disponibile su tutti i box Apple TV 4K (recensione, differenze tra versione 2022 e precedente), Apple TV HD e sulle Apple TV di 3a generazione.

Windows

È possibile trovare e scaricare l’app TV di Apple anche sui computer Windows tramite il Windows Store.

Televisori Smart

Il servizio è disponibile anche su svariati televisori Smart, tra cui:

Roku

Fire TV

Samsung Smart TV

LG Smart TV

Sony

Vizio

Panasonic

VIDAA

Hisense

Android TV

Google TV

Maggiori informazioni sul sito ufficiale.

Console di gioco

Apple TV+ è accessibile anche dalle console di gioco:

PlayStation 5

PlayStation 4

Xbox One

Xbox Series X

Xbox Series S

Servizi via cavo o satellite

I contenuti di Apple TV+ sono accessibili anche da uno dei seguenti servizi via cavo o satellite:

Xfinity

Sky

Free

Magenta TV

Btv

Telstra TV

Rogers

Cox

Verizon

Via browser

Infine, Apple TV+ è disponibile anche via browser – compresi i dispositivi ChromeOS e Android – a partire da qui.

Altre domande su Apple TV+

Se in questa guida non avete trovato la risposta alla vostra domanda allora potreste aver bisogno di un approfondimento specifico: in tal caso vi consigliamo di sfogliare gli articoli contenuti nella sezione Apple TV Plus del nostro sito web tramite i quali vi teniamo costantemente aggiornati riguardo tutte le novità relative al servizio TV in streaming di Apple.