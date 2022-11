Apple unico produttore a festeggiare per le vendite nell’ultimo trimestre

Non è un periodo facile per le vendite nel mercato PC e l’unica azienda che può festeggiare per le vendite nell’ultimo trimestre fiscale è Apple.

A riferirlo è Strategy Analytics, secondo la quale nel terzo trimestre Apple ha spedito 8,1 milioni di computer, in aumento del +26% rispetto allo scorso anno; big quali, Lenovo, HP, Dell, Asus e altri segnano tutti percentuali al ribasso rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Come si evince dall’immagine che alleghiamo qui, il mercato PC non è in gran forma. Lenovo, prima azienda in termini di spedizioni, con il 23% di market share, registra un -16% nell’ultimo trimestre, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. HP è l’azienda più colpita tra quelle elencate, con un -32% rispetto allo scorso anno, ma anche Dell segna -25%.

Apple, quarta nella classifica, con il 14% di quote di mercato, è l’unica azienda del settore a evidenziare risultati positivi, segno del buon andamento di prodotti quali MacBook Air e MacBook Pro M2, della capacità di riuscire a consegnare i prodotti; tra i produttori di PC, l’azienda meno messa peggio sembra essere ASUS con il -16% di spedizioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo Strategy Analytics (qui i dettagli), nel terzo trimestre di quest’anno sono stati spediti in totale 56,1 milioni di computer; il settore registra un calo del -15% rispetto al 2021, dato che si spiega con la domanda ovviamente in calo rispetto al periodo di picco della pandemia.

Presentando i risultati del quarto trimestre dell’anno fiscale 2022, conclusosi il 24 settembre 2022. Apple ha annunciato un record in termini di fatturato per il trimestre di settembre pari a 90,1 miliardi di dollari, con un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente. Il fatturato annuo di Apple è stato di 394,3 miliardi di dollari, con un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente. Cupertino ha ad ogni modo previsto un calo nelle vendite per l’ultimo trimestre dell’anno.