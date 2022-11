Offerte Amazon del 5 Novembre fino al 62% su Apple, LG, Kingston, Govee, iRobot, Honor, Invicta, Microsoft

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1299,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1399,00 € – invece di 1629,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse In offerta a 69,99 € – invece di 85,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 359,00 € – invece di 439,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 699,00 € – invece di 789,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 256GB) – viola (5a Generazione) In offerta a 883,98 € – invece di 989,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Novità Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 133,99 € – invece di 159,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Trackpad – Superficie Multi‑Touch nera ​​​​​​​ In offerta a 133,00 € – invece di 155,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Lampada da Tavolo LED WiFi, meross Lampada da Scrivania Intelligente Dimmerabile 2700-6000K con Testa Girevole a 180° e Telecomando, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google Home e SmartThings In offerta a 29,99 € – invece di 39,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Smart Blender, Frullatore Smart, 8 Modalità di Preparazione, Manopola con Display OLED, 9 Velocità, Prepara Bevande Calde e Fredde, Compatibile con l’App Xiaomi Home, Bianco, Versione Italiana In offerta a 124,99 € – invece di 149,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Microsoft 365 Personal – 1 persona- Per PC/Mac/tablet/cellulari – Abbonamento di 12 mesi In offerta a 44,99 € – invece di 69,00 €

sconto 35% – fino a 12 nov 22

Click qui per approfondire

LG 22MP410 Monitor 22″ Full HD LED VA, 1920×1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite In offerta a 99,99 € – invece di 159,00 €

sconto 37% – fino a 1 dic 22

Click qui per approfondire

LG 29WQ600 Monitor 29″ UltraWide 21:9 LED IPS HDR 10, 2560×1080, 1ms, AMD FreeSync 100Hz, Audio Stereo 14W, HDMI 1.4 (HDCP 2.2),Display Port 1.4, USB-C, Flicker Safe, Bianco In offerta a 199,99 € – invece di 299,00 €

sconto 33% – fino a 1 dic 22

Click qui per approfondire

LG 32GQ850 UltraGear Gaming Monitor 32″ QuadHD NanoIPS 1ms HDR 600, 2560×1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium Pro 260Hz, HDMI 2.1 VRR (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Flicker Safe, Nero In offerta a 699,99 € – invece di 879,00 €

sconto 20% – fino a 1 dic 22

Click qui per approfondire

iVoler Supporto PC Portatile, Porta PC Pieghevole, Laptop Stand con 6 Tipi di Angoli Regolabili, Alluminio Ventilato Supporto per Porta Computer/MacBook/PRO/Air/iPad Laptop, 10-15,6″ – Argento In offerta a 14,35 € – invece di 25,99 €

sconto 45% – fino a 7 nov 22

Click qui per approfondire

iVoler Porta Cellulare da Auto [2 Pezzi] Supporto Smartphone per Auto Porta Cellulare Auto Supporto Auto Smartphone per Samsung Huawei ASUS Zenfone – Argento In offerta a 9,34 € – invece di 20,99 €

sconto 56% – fino a 7 nov 22

Click qui per approfondire

Kingston XS2000 Portable SSD 500G -SXS2000/500G In offerta a 83,20 € – invece di 124,99 €

sconto 33% – fino a 13 nov 22

Click qui per approfondire

BenQ MOBIUZ EX240 Monitor da gaming / 24,5 pollici IPS HDR 1ms 165 Hz compatibilità a 144Hz In offerta a 199,99 € – invece di 229,00 €

sconto 13% – fino a 7 nov 22

Click qui per approfondire

Govee Smart LED Light Bars, WiFi RGBIC TV Retroilluminato con Fotocamera, Lampada da Gioco Sincronizza con la Musica, Funziona con Alexa Google Assistant, LED Play per PC TV 27-45 Pollici DreamView P1 In offerta a 70,54 € – invece di 82,99 €

sconto 15% – fino a 7 nov 22

Click qui per approfondire

Govee Striscia LED, Smart WiFi RGB Compatibile con Alexa e Google Assistant, App Controllato Musica, Multicolore per casa, Bar, Festa, 12V 10m In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 7 nov 22

Click qui per approfondire

Govee Striscia LED RGBIC 5 Metri, Strisce Bluetooth Dimmerabile, Luci LED Colorati Controllo App, 64 Scene Sincronizza Musica per DIY Casa Soggiorno Cucina Feste Gaming Decorazione In offerta a 19,99 € – invece di 25,99 €

sconto 23% – fino a 7 nov 22

Click qui per approfondire

HONOR Band 5 Smartwatch, Activity Tracker Braccialetto per Uomo Donna, Impermeabile, IP68, con cardiofrequenzimetro, monitoraggio dell?attività Sportiva, Fitness Tracker con pedometro, Nero In offerta a 25,90 € – invece di 59,00 €

sconto 56% – fino a 7 nov 22

Click qui per approfondire

HONOR Band 6 Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Android iOS Smart Band, 1.47″ Schermo Durata della Batteria di 14 Giorni Impermeabile Smartwatch con Contapassi Cardiofrequenzimetro(Rosa) In offerta a 33,90 € – invece di 59,95 €

sconto 43% – fino a 7 nov 22

Click qui per approfondire

Imou Telecamera WiFi Esterno 1080p con Visione Notturna a Colori, IP66 Telecamera WiFi di Sorveglianza con Copertura Visiva a 360 °, Rilevamento Umano con Faretto e Sirena, Audio Bidirezionale,Cruiser In offerta a 79,99 € – invece di 109,99 €

sconto 27% – fino a 7 nov 22

Click qui per approfondire

Imou 4MP Telecamera WiFi Esterno Batteria Senza Fili con 32GB microSD Integrata, Batteria Ricaricabile con Rilevazione PIR&Umano, Visione Notturna a Colori, Audio Bidirezionale, IP65, 2,4/5Ghz In offerta a 87,99 € – invece di 139,99 €

sconto 37% – fino a 7 nov 22

Click qui per approfondire

Imou Telecamera Wi-Fi Interno, 1080P Videocamera di Sorveglianza, Tracciamento del Movimento con Sirena, Telecamera WiFi con Rilevamento Umano, Audio Bidirezionale, Funziona con Alexa, 2,4G, Ranger 2C In offerta a 23,79 € – invece di 39,99 €

sconto 41% – fino a 7 nov 22

Click qui per approfondire

iRobot Roomba e6192 Aspirapolvere robot connesso, 2 spazzole in gomma multisuperficie, ideale per animali domestici, suggerimenti personalizzati, compatibile con gli assistenti vocali, nero In offerta a 269,90 € – invece di 499,00 €

sconto 46% – fino a 18 nov 22

Click qui per approfondire

iRobot Roomba i1152 Robot aspirapolvere connesso, due spazzole in gomma multisuperficie, suggerimenti personalizzati, compatibile con assistente vocale, ideale per animali domestici, tortora In offerta a 349,90 € – invece di 459,00 €

sconto 24% – fino a 18 nov 22

Click qui per approfondire

LE CREUSET Borraccia, Acciaio Inossidabile, Colore: Rosso In offerta a 26,60 € – invece di 32,00 €

sconto 17% – fino a 13 nov 22

Click qui per approfondire

Yankee Candle Candela profumata in giara media | Cupcake alla vaniglia | Durata Fino a 75 Ore In offerta a 13,99 € – invece di 27,90 €

sconto 50% – fino a 18 nov 22

Click qui per approfondire

Yankee Candle Candela profumata in giara media, Noce di cocco nera, Durata Fino a 75 Ore In offerta a 13,99 € – invece di 27,90 €

sconto 50% – fino a 18 nov 22

Click qui per approfondire

YANKEE CANDLE confezione regalo, Candele profumate natalizie, 18 candele tea light e 1 porta candela tea light, Collezione Countdown to Christmas In offerta a 14,99 € – invece di 24,90 €

sconto 40% – fino a 18 nov 22

Click qui per approfondire

Yankee Candle candela profumata | Candela in giara grande Berry Mochi | Collezione Sakura Blossom Festival | Durata: fino a 150 ore | Ottimo da regalare In offerta a 19,99 € – invece di 32,90 €

sconto 39% – fino a 18 nov 22

Click qui per approfondire

Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Luci scintillanti | Durata Fino a 150 Ore In offerta a 19,99 € – invece di 32,90 €

sconto 39% – fino a 18 nov 22

Click qui per approfondire

Yankee Candle Set Regalo, 12 Candele Votive Profumate Caratteristiche Del Brand, Collezione Countdown To Christmas, ?31.6 X 30.7 X 5.9 Cm In offerta a 23,99 € – invece di 39,90 €

sconto 40% – fino a 18 nov 22

Click qui per approfondire

Yankee Candle kit di base Sleep Diffuser | Bronzo | Ricarica fragranza Calm Night per diffusore elettrico | Durata della fragranza fino a 30 notti | Presa europea In offerta a 34,99 € – invece di 49,90 €

sconto 30% – fino a 18 nov 22

Click qui per approfondire

Guzzini Kitchen Active Design Everywhere Set 3 Contenitori con Coperchi, Multicolore, 3 unità In offerta a 13,60 € – invece di 28,50 €

sconto 52% – fino a 13 nov 22

Click qui per approfondire

Guzzini – My Fusion, Set di 2 Ciotole – Nero/Kiwi, Ø12,5 x h5 cm – 281412169 In offerta a 12,60 € – invece di 20,00 €

sconto 37% – fino a 13 nov 22

Click qui per approfondire

Guzzini – Set di 2 ciotole cm 12 My FUSION BACK/WHITE/RED In offerta a 14,80 € – invece di 20,00 €

sconto 26% – fino a 13 nov 22

Click qui per approfondire

Invicta Zaino – Minisac Glossy, Rosa – Richiudibile e Tascabile – Viaggio & Tempo Libero – Zainetto Uomo Donna Tinta Unita – Icona – Packable In offerta a 24,80 € – invece di 37,00 €

sconto 33% – fino a 13 nov 22

Click qui per approfondire

Invicta Zaino – Jelek Fantasy – 38 Litri – Tasca Porta Pc In offerta a 53,50 € – invece di 69,00 €

sconto 22% – fino a 13 nov 22

Click qui per approfondire

Invicta S. P. A. Zaino – Triko – Blu e Nero – Tasca Porta Pc Padded – 27 Litri – Plaid Check In offerta a 34,70 € – invece di 59,00 €

sconto 41% – fino a 13 nov 22

Click qui per approfondire

Invicta Tracolla Eco, Porta Tablet, Ufficio e Tempo Libero, Blu In offerta a 20,60 € – invece di 35,00 €

sconto 41% – fino a 13 nov 22

Click qui per approfondire

Invicta Marsupio – Monoshoulder B, Grigio/Rosa – Monospalla – Viaggio, Escursioni, Sport & Tempo Libero – Unisex In offerta a 13,60 € – invece di 19,90 €

sconto 32% – fino a 13 nov 22

Click qui per approfondire

Invicta Zaino Reversibile, Twist Eco-Material, Nero. 2in 1in Fantasia e Tinta Unita, Scuola & Tempo Libero In offerta a 55,80 € – invece di 69,90 €

sconto 20% – fino a 13 nov 22

Click qui per approfondire