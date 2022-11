Apple sigla accordi pubblicitari per le partite della Major League Soccer

Apple sta creando il network che si occuperà di spot televisivi che verranno trasmessi il 2023 con le partite in diretta della MLS trasmesse in esclusiva nell’app Apple TV.

Lo riferisce Bloomberg spiegando che Apple ha deciso di espandersi nel settore dell’advertising in virtù dell’accordo con la Major League Soccer (MLS).

A giugno di quest’anno Apple ha annunciato un accordo con MLS, partnership che prevede la trasmissione in diretta di tutte le partite in diretta della MLS in esclusiva nell’app Apple TV. L’accordo consentirà a tifosi di tutto il mondo di guardare tutte le partite di Major League e Leagues Cup, e alcuni incontri MLS NEXT Pro e MLS NEXT in un unico posto, senza oscuramenti locali e senza bisogno di acquistare un pacchetto pay TV tradizionale.

Apple ora è in trattativa con partner pubblicitari e gli sponsor MLS che vogliono trasmettere spot durante gli incontri e programmi dedicati.

Bloomberg riferisce che gli annunci live per Apple TV+ sono parte di una spinta aggressiva che la Mela intende fare nel settore dell’advertising. Apple ha recentemente predisposto nuovi annunci sull’App Store nella scheda “Oggi” e nelle descrizioni delle app, una mossa che non è stata gradita da tutti gli sviluppatori anche per via di alcune tipologie di annunci che era possibile vedere (es. app di giochi d’azzardo).

Apple sta anche lavorando per integrare annunci nell’app Mappe, pubblicità che dovrebbero comparire quando l’utente cerca ad esempio stazioni di servizio o di rifornimento.

Solo dalle pubblicità, Apple ricava circa 4 miliardi di dollari l’anno, e l’obiettivo che si sarebbero dati i dirigenti è di arrivare a 10 miliardi di dollari l’anno, diversificando ancora di più le entrate.

