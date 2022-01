iOS 15.4 porta 37 nuove emoji incluso uomo incinto e troll

Le 37 emoji presentate a settembre da Unicode arrivano su iPhone con iOS 15.4: ne parlano su Emojipedia dove, grazie alla beta 1 di questo sistema operativo rilasciata da Apple nelle scorse ore è possibile trovarle nel pannello delle emoji, rappresentate da uno stile diverso da quello di Unicode in modo da potersi uniformare alle altre immagini offerte da Apple attraverso i suoi dispositivi.

Dalla faccia che si scioglie al labbro morso, alle mani a cuore al troll e al dito puntato: in totale come dicevamo in iOS 15.45 ci sono 37 nuove emoji da poter scegliere (che trovate rappresentate nell’immagine in allegato in questo articolo) e 75 nuove tonalità di pelle che si abbinano alle nuove emoji dove figurano volti e mani, per un totale quindi di 112 nuovi caratteri.

E tra la faccina che fa il saluto militare, il volto invisibile e quello che si copre la bocca o gli occhi per paura, all’emoji commosso, al re, il corallo, il nido (con o senza uova), i fagioli (sia mai che desideriate condividere la cena con un emoji anziché una foto), vino versato, barattolo vuoto, scivolo del parco giochi, pneumatico, palla della discoteca e batteria scarica (sempre che facciate in tempo ad inviarla…), passando per la stampella e la radiografia del torace (e via con gli scongiuri), alle bolle di sapone, alla patente, alla ninfea e al salvagente, si arriva all’uomo incinto, che all’annuncio aveva sollevato non poche perplessità.

Ma tra gender e politicamente corretto, il mondo adesso vuole anche questo perciò per non discriminare nessuno, chi lo desidera con iOS 15.4 potrà finalmente condividere questo particolare stato di gravidanza con un emoji. Tranquilli però, perché c’è anche la versione tradizionale, con la donna incinta: così non viene proprio escluso nessuno.

Queste nuove emoji come dicevamo sono in prova sulla prima beta di iOS 15.4 e saranno accessibili a tutti gli utenti Apple nel momento in cui questa versione e i corrispettivi iPadOS 15.4 e macOS Monterey 12.3 saranno rilasciati in versione definitiva per tutti gli utenti di dispositivi e computer Apple.

Con iOS 15.4 beta Apple ha introdotto lo sblocco di iPhone con Face ID anche indossando la mascherina. Diverse importanti funzioni sono state già individuate nei sistemi operativi in beta, come per esempio Controllo Universale per controllare diversi Mac e iPad usando un solo mouse e una sola tastiera.