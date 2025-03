Apple Vision Pro punta all’Italia con visionOS 2.4

Pubblicità

Nella beta di visionOS 2.4, aggiornamento preliminare al momento distribuito ai soli sviluppatori, Apple ha integrato nel sistema operativo del visore Vision Pro il supporto a due nuove lingue, l’italiano e lo spagnolo, indizi che puntano al rilascio del dispositivo di realtà aumentata e virtuale in Italia e Spagna.

Lo riferisce il sito statunitense 9to5Mac, spiegando che l’aggiornamento integra principalmente novità che riguardano le funzioni AI di Apple Intelligence, in ogni caso il supporto a nuove lingue lascia supporre l’arrivo ufficiale di Vision Pro in Italia e Spagna, mercati finora snobbati.

Come avvenuto nei primi anni di iPhone, per Vision Pro Apple si è concentrata su paesi e mercati più propizi, anche perché al prezzo di partenza di 3.500 dollari è un acquisto riservato a pochi, per lo più sviluppatori ed entusiasti di tecnologia in generale, e Apple in particolare.

Ricordiamo che Vision Pro è stato introdotto prima in USA, poi in Cina, Giappone e Singapore. A distanza, nel mese di luglio dello scorso anno è stato introdotto anche in Francia, Germania, Regno Unito, Australia e Canada. Successivamente, sempre nel 2024, è stato commercializzato anche in Corea del Sud, Emirati Arabi e Taiwan.

Dal punto di vista della tecnologia e dell’interfaccia utente si tratta di uno di visori più evoluti sul mercato, ma il prezzo stratosferico e la quantità limitata di contenuti in grado di sfruttarlo appieno ne hanno limitato la diffusione.

Le cose potrebbero cambiare in futuro, man mano che Apple e sviluppatori renderanno disponibili nuovi software e contenuti, ma soprattutto con prossimi modelli dal prezzo più abbordabile.

Per il cineasta James Cameron Vision Pro è una esperienza religiosa: per sapere cosa si vede e si prova indossandolo rimandiamo alla prima prova di macitynet.

