Agli sviluppatori beta 1 di macOS Sequoia 15.4, tvOS 18.4, watchOS 11.4 e visionOS 2.4

Apple ha rilasciato agli sviluppatori la beta 1 dei futuri aggiornamenti a iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS Sequoia 15.4, tvOS 18.4, watchOS 11.4 e visionOS 2.4, prima versioni con supporto di Apple Intelligence per nuove lingue.

La beta 1 dell’aggiornamento a macOS Sequoia 15.4 arriva a circa un mese di distanza dal rilascio dell’update a macOS Sequoia 15.3. A dicembreApple ha fatto sapere del supporto per Apple Intelligence in nuove nazioni (Italia inclusa) con un set iniziale previsto con un aggiornamento software che vedremo in versione definitiva in aprile; la beta 1 di macOS Sequoia 15.4 integra- tra le altre cose – il supporto per lingue aggiuntive in Apple Intelligence.

Apple Intelligence, presentato come “il sistema di intelligenza personale che fornisce informazioni utili e pertinenti”, sarà nelle prossime settimane disponibile in ancora più lingue, tra cui francese, tedesco, italiano, portoghese (Brasile), spagnolo, giapponese, coreano e cinese (semplificato), e sarà localizzato in inglese per Singapore e India.

Le nuove lingue saranno disponibili in quasi tutte le aree geografiche del mondo con le release di aprile di iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4; chi sviluppa può iniziare sin da oggi a testare queste release.

La Casa di Cupertino ha fatto sapere che Apple Intelligence continuerà ad aggiungere nuove funzioni nei prossimi mesi, incluse novità specifiche per Siri.

Anche visionOS 2.4 (il sistema operativo di Apple Vision Pro) integra il supporto per Apple Intelligence con strumenti dedicati alla produttività e creatività, ad esempio per la scrittura di testi, per la creazione di immagini con Image Playground e le Genmoji. Dall’iPhone sarà possibile creare un utente ospite per permettere ad amici, parenti e conoscenti di testare il visore, salvando impostazioni a loro dedicate per 30 giorni. Anche l’update a visionOS 2.4 dovrebbe arrivare ad aprile.