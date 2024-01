Apple Vision Pro arriva in USA il 2 febbraio

È finalmente arrivato il momento: Apple ha annunciato che inizierà a spedire il suo visore Vision Pro il 2 febbraio, almeno negli Stati Uniti; i preordini inizieranno il 19 gennaio.

Apple ha svelato per la prima volta Apple Vision Pro durante la Worldwide Developer Conference lo scorso giugno. Il Vision Pro, che costa 3.499 dollari, offre un display con più pixel di un display 4K per ogni occhio e consente di passare dalla realtà aumentata (AR) alla realtà virtuale (VR) utilizzando una rotella posizionata sul lato superiore dell’headset.

Ricordiamo che è alimentato da una configurazione a doppio chip che include il chip M2 di Apple e il nuovo chip R1, dedicato all’elaborazione dei dati provenienti dai sensori, dalle telecamere e dai microfoni integrati. Gli utenti possono anche navigare nell’interfaccia senza un controller, in quanto il dispositivo supporta il rilevamento degli occhi, della testa e delle mani.

Apple ha principalmente presentato il dispositivo come un modo per interagire con app familiari, come FaceTime, Foto e Film, nonché per visualizzare video spaziali registrati con l’iPhone 15 Pro. Queste integrazioni sono possibili perché il visore esegue visionOS, il nuovo sistema operativo di Apple che l’azienda afferma funziona con la maggior parte delle app per iPhone e iPad senza richiedere alcun lavoro aggiuntivo da parte degli sviluppatori.

A giudicare dalle demo del visore, questo offre un’esperienza piuttosto impressionante. L’unica domanda è se ciò sia sufficiente a convincere gli utenti ad acquistarne uno al prezzo di 3,499 dollari.

Nuovo App Store Vision Pro per app, esperienze e film 3D

Con la disponibilità del visore Apple anticipa oltre un milione di app iPhone e iPad subito compatibili, oltre a nuove app ed esperienze esclusive che sfruttano le caratteristiche del visore.

Grazie agli Environments, ambienti, l’utente si troverà al centro dei parchi nazionali Haleakalā, Joshua Tree, Yosemite e anche sulla superficie della Luna. Sempre al lancio in USA saranno disponibili oltre 150 titoli 3D per Vision Pro tramite ll’app Apple TV.

Vision Pro porta anche i primi Audio Immersive Video, tecnologia e formato Apple che pone l’utente al centro dell’azione con filmati 8K profondi e immersivi a 180 gradi abbinati ad audio spaziale: chi lo ha provato assicura che cambierà il modo di vedere concerti ed eventi sportivi.

In arrivo naturalmente anche giochi ed esperienze per Vision Pro. Cupertino invita gli appassionati USA a prepararsi per NBA 2K24 Arcade Edition e Sonic Dream Team per giocare su schermi giganti a piacere, ma anche nuovi giochi basati sul computing spaziale come Game Room, What the Golf e Super Friut Ninja pensati appositamente per il visore.

Chi ha avuto modo di provare Vision Pro in anteprima è rimasto affascinato. A questo indirizzo cos’è e a cosa serve Vision Pro.