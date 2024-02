Per James Cameron Apple Vision Pro è una esperienza religiosa

Tim Cook è stato finalmente fotografato mentre indossa il visore Apple Vision Pro per un’intervista a Vanity Fair, che appare sulla copertina digitale della rivista: il CEO e altri dirigenti Apple, ma anche il regista James Cameron, raccontano la loro prima esperienza con il visore Apple, un momento che lascia il segno e che lascia senza parole.

È la prima volta che il CEO di Apple viene visto indossare il dispositivo dal suo debutto al WWDC 2023 a giugno. Dato che Cook è solitamente veloce nell’adottare i dispositivi Apple, in particolare per gli eventi chiave e le presentazioni, è interessante che l’azienda sembri essere stata un po’ più restia ad adottare lo stesso approccio con Vision Pro, almeno fino ad ora.

L’intervista include citazioni di Tim Cook, Greg Joswiak, James Cameron, Jon Favreau e altri sulla loro esperienza con Apple Vision Pro, su come è stato sviluppato il visore e altro ancora.

Ecco alcune citazioni selezionate da macrumors, riprese direttamente dall’intervista di Nick Bilton, che offrono uno sguardo interessante sul visore:

“Direi che la mia esperienza è stata religiosa,” ha detto il regista James Cameron:

Ricordiamo che al momento le lamentele più frequenti riguardo ad Apple Vision Pro, sono relative a dimensioni e peso. Pesa poco più di 500 grammi, che potrebbe non sembrare molto, anche se indossato a lungo potrebbe comunque creare stanchezza.

Carolina Cruz-Neira, una pioniera della realtà virtuale, ha dichiarato che il modo in cui un dispositivo si adagia sul viso influisce molto sulla reazione alla tecnologia:

Lavoro nella realtà virtuale da oltre 30 anni, e finché non riusciremo a togliere la maschera da sub dal tuo viso e renderla meno evidente, questa tecnologia non verrà adottata su larga scala. E le dimensioni e il peso di queste maschere da sub non verranno risolte in un anno