Apple interessata a Warner Brothers Discovery e Warner Brothers TV

La Warner Brothers Discovery (WBD) – multinazionale statunitense operante nel settore dei media – è in vendita e Apple avrebbe mostrato interesse nell’acquistare Warner Brothers TV e la relativa cineteca.

A riferirlo è Bloomberg spiegando che da dati del 2022 si evince che la filmoteca di WB include oltre 114.000 ore di programmazione, composte da circa 10.000 lungometraggi, 2400 programmi TV che comprendono oltre 120.000 singole puntate.

David Zasla, CEO di Warner Bros. Discovery, avrebbe riferito ai dirigenti dell’interesse di Apple, Amazon, Netflix, Comcast ad acquistare l’archivio.

“Non sorprende che il valore più rilevante del nostro portfolio è ricevere sempre maggiori riconoscimenti da altre attività sul mercato”, ha dichiarato Zasla. “Dopo avere ottenuto l’interesse da più parti, abbiamo avviato una revisione completa delle alternative strategiche per stabilire la soluzione migliore per sfruttare appieno il valore dei nostri asset”.

WBD è in una fase di scissione che dovrebbe portare alla creazione di due aziende distinte: Warner Bros., per offrire streaming e attività agli studios, e allo scorporo di Discovery Global (attività televisive). Interessante notare il cambio di tono rispetto alla narrativa ufficiale finora: fino a poche settimane fa Zasla parlava di separazione, intesa come un’operazione industriale per “valorizzare meglio gli asset”, ora ammette di tenere in considerazione proposte per una possibile cessione.

Warner Bros. è, tra le altre cose, la casa di produzione dei franchise DC Universe e Harry Potter; gli studi di WBD includono: Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios e DC Comics Publishing, Warner Bros. Television Group, ma anche prodotti di consumo, intrattenimento a tema, licenze di vari brand; opera anche nell’intrattenimento domestico e nel mondo dei giochi interattivi.

Non solo Apple tra i potenziali acquirenti

Altri nomi potenzialmente interessati, sono: Netflix, Comcast e il gruppo Paramount-Skydance; quest’ultimo secondo voci avrebbe già presentato un’offerta da circa 60 miliardi di dollari.

