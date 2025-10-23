Molti dei nuovi libri che propongono rimedi a base di erbe sono scritti da AI

Semi di biloba per creare tinture in grado “potenziare la memoria”, il finocchietto come antispastico naturale contro gli spasmi intestinali e mal di pancia, piccole gelatine alla frutta fatte in casa per “migliorare le difesa immunitarie”: sono alcuni tra i presunti consigli che dovrebbero essere scritti da specialisti in fitoterapia e che in realtà non sono altre che suggerimenti ottenuti con Intelligenze Artificiali.

Lo riferisce il quotidiano britannico The Guardian spiegando che Originality.ai, stop che offre strumenti di controllo testi usati da aziende e università, ha analizzato 558 titoli disponibili su Amazon tra gennaio e settembre di quest’anno nella categoria “rimedi erboristici” scoprendo che l’82% dei libri in questione è stato “probabilmente” ottenuto con intelligenze artificiali.

“Una rivelazione schiacciante della tragica, vasta gamma di “contenuti AI senza riferimenti”, “non verificati” e “incontrollati” che hanno “completamente invaso la piattaforma” (Amazon), spiega Michael Fraiman, autore dello studio.

“Un enorme ammontare di ricerche sulla fitoterapia che si trovano in questo momento (sui libri in vendita online, ndr) è assoluta spazzatura”, riferisce Sue Sprung, medico erborista di Liverpool, evidenziando come l’AI possa pericolosamente portare le persone a prendere decisioni sbagliate.

Nell’introduzione di un libro indicato al primo posto nelle categorie “cura della pelle”, “aromaterapia” e “rimedi a base di erbe”, il volume è presentato come un insieme di metodologie “per la fiducia in sé stessi”, esortando i lettori a “guardarsi dentro” per trovare le soluzioni a malesseri vari.

La presunta autrice del libro sopra citato è Luna Filby, descritta come una erborista 35enne della città costiera di Byron Bay (Australia), fondatrice del marchio “My Harmony Herb”; nella descrizione del volume sul sito di e-commerce è riportata una frase di una presunta Sarah Wynn, fondatrice del Wildcraft Journal, che avrebbe segnalato il libro come “una risorsa” e fonte di “ispirazione”. Peccato solo che non sembrano esserci tracce online né di Luna Filby, né di My Harmony Herb e tantomeno del Wildcraft Journal e di Sarah Wynn.

Originality.ai, il tool di controllo contenuti e plagio, ha evidenziato diversi segnali di allarme, indicando come molto probabile la scrittura con strumenti AI, non solo per il volume prima citato ma in tanti altri casi.

Amazon invasa da libri scritti dalle IA

I libri scritti con l’AI non sono una novità e già altre volte su Amazon sono stati individuati un numero sterminato di volumi scritti dalle IA ma attribuiti ad autori in carne ed ossa. Come è facile immaginare, sfruttando le AI è possibile scrivere testi piuttosto convincenti e produrre lunghi capitoli in pochissimo tempo. Si tratta di vere e proprie truffe al solo scopo di invadere le piattaforme di e-commerce con titoli in grado di attirare l’attenzione di potenziali acquirenti. Amazon ha fatto sapere di avere predisposto linee-guida e “metodologie pro-attive e reattive” che dovrebbero permettere di individuare contenuti che violano sue norme in materia, indipendentemente se questi sono generati o no con le AI. L’azienda afferma di investire notevoli risorse per evitare queste problematiche e che rimuove volumi che non seguono le sue linee-guida.

Per tutti gli articoli sull’Intelligenza Artificiale rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.