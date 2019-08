Apple Watch 4 GPS scontati e pronta consegna su Amazon

Continuano, dopo quelle che vi abbiamo segnalato nei giorni scorsi, le promozioni sugli Apple Watch venduti da Amazon. In particolare sono ancora gli Apple Watch 4 ad avere prezzi particolarmente interessanti. Questi modelli erano stati scontati anche durante il Prime Day, ma non nelle versioni in alluminio che sono le più economiche e che sono quelle su cui abbiamo notato i migliori prezzi del momento.

Ecco qui di seguito i modelli con maggior sconto.

La maggior parte di questi modello che vi segnaliamo è pronta spedizione. Se il prodotto non fosse disponibile subito, ordinandolo adesso vi garantirete il prezzo che resterà tale anche se nel momento della disponibilità reale dovesse aumentare. Se dovesse diminuire, Amazon applica la protezione del prezzo: in pratica vi sarà applicato quello più favorevole per voi, quindi quello più basso.

