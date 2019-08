Hotel Transylvania 3: una vacanza mostruosa in offerta su iTunes

Una crociera può essere un momento per rilassarsi, ma può diventare una vacanza mostruosa e terribilmente divertente, se è quella di Hotel Transylvania 3. Il film, con tanti contenuti speciali, è in offerta per un tempo limitato su iTunes.

Protagonisti del film di Sony Pictures sono Dracula e sua figlia Mavis, alle prese con una crociera anti stress piena zeppa di mostri di tutte le forme. La crociera, che potrebbe essere l’occasione per rilassarsi e innamorarsi ancora, si rivelerà una vacanza estiva coloratissima e scoppiettante.

Hotel Transylvania 3 – diretto dal regista e dall’illustratore Genndy Tartakovsky – racconta i divertimenti offerti dalla crociera mostruosa, dalla pallavolo per mostri alle escursioni esotiche, fino alla loro tintarella di luna, i segreti di un misterioso capitano della nave, innamoramenti da brivido e risate infinite.

Ogni sequenza, in questo terzo episodio della serie, svela secondo la redazione di iTunes «Una cura e un’inventiva degne di una vera e propria opera pittorica, ribadendo il messaggio positivo più semplice e allo stesso tempo attuale: la diversità è la vera ricchezza».

Con l’acquisto del film su iTunes si ottiene l’accesso agli iTunes Extras, che richiedono la versione più recente di iTunes, iOS, macOS e tvOS. Con i contenuti speciali di Hotel Transylvania 3 sarà possibile guardare il film in modalità Mania di mostri, con i mostri che prendono il controllo e invitano gli spettatori a unirsi a loro, cantare tre nuovi canzoni al karaoke e divertirsi con attività per tutta la famiglia.

Il film Hotel Transylvania 3 si può acquistare per un tempo limitato a 3,99 euro su iTunes.

Oltre a Hotel Transylvania 3, in offerta in questo periodo estivo su iTunes ci sono tanti altri film d’animazione e non di Disney. Intanto, Disney si sta preparando – in vista del prossimo autunno – al lancio di Disney+, nello stesso periodo in cui anche Apple incomincerà la lotta contro i due giganti dello streaming video, Netflix e Amazon Prime Video, con la presentazione di Apple TV+, il servizio in streaming di Cupertino.