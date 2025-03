Cinturino compatibile con Apple Watch, modello a scelta per solo 1 €

Pubblicità

Se dovete cambiare il cinturino dell’Apple Watch o ne volete comprare qualcuno da tenere da parte o da usare in particolari occasioni, ad esempio per usarlo in palestra senza rovinare il vostro preferito, ecco un’occasione da non perdere: in queste ore infatti ne potete comprare uno spendendo appena 1 €.

Non è il cinturino originale Apple ma è comunque un buon compromesso per chi vuole comprare qualche cinturino extra da intercambiare all’occorrenza.

È realizzato in morbido silicone, un materiale al contempo resistente al sudore e impermeabile che lo rende una scelta ottima per chi vuole indossarlo al mare o in piscina o mentre si allena in palestra senza rischiare di rovinare quello in acciaio, in pelle o in stoffa che si usa di solito.

È anche abbastanza traspirante perché presenta una lunga serie di fori che servono anche per bloccare il perno in acciaio inox con cui regolarlo in base alla misura del proprio polso. Prima di comprarlo magari prendete una fettuccia da sarto e misurate il vostro tenendo presente che questo cinturino copre polsi che vanno dai 13 ai 21 centimetri di circonferenza.

È un cinturino unisex, grazie anche all’ampia varietà di colorazioni disponibili in fase di acquisto. E ovviamente è compatibile con tutti i modelli, dal più piccolo con cassa da 38 mm passando per quelli con cassa da 40, 41, 42, 44, 45, 46 e 49 mm.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

