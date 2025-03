Victrola allarga la connettività dei giradischi Sonos

Pubblicità

Gli amanti dei giradischi high-end di Victrola possono gioire. Se ne possedete uno tra quelli compatibili con Sonos sappiate che a breve saranno aggiornati con una graditissima funzionalità, che li renderanno ancora più versatilità. Ecco di che si tratta.

L’azienda ha annunciato che tutti i suoi modelli con il marchio “Works with Sonos” verranno aggiornati per supportare il Bluetooth, l’Universal Plug and Play (UPnP) e lo streaming hi-fi Roon tramite un aggiornamento software.

Questo aggiornamento incrementerà particolarmente le capacità di streaming dei modelli Stream Carbon, Pearl e Onyx, mentre parallelamente Victrola ha confermato che il giradischi di fascia ultra-premium Sapphire ha ricevuto l’aggiornamento.

Ed allora, proprio sulla base di quest’ultimo modello è dato sapersi che l’installazione avviene automaticamente con le nuove opzioni che saranno visibili nella sezione dell’app in cui, in precedenza, era presente solo la possibilità di selezionare un altoparlante Sonos di default.

Mutando il punto di vista, però, non saranno troppo felici i possessori di un giradischi del brand privi del marchio “Works with Sonos”; anche se di fascia alta, questi ultimi non includono le nuove capacità, nonostante fossero già presenti tutti i componenti necessari.

In una nota stampa, Scott Hagen di Victrola ha commentato:

Questo aggiornamento rappresenta un notevole passo avanti nella nostra missione di coniugare il calore del vinile con la comodità dell’audio wireless moderno. I giradischi Victrola Stream sono sempre stati una scelta ottimale per gli utenti Sonos e ora estendiamo quell’esperienza di streaming senza sforzo a un maggior numero di ecosistemi audio

Con questo aggiornamento, i giradischi di Victrola si preparano a offrire una maggiore flessibilità senza compromettere la qualità, ampliando le possibilità di fruizione dei contenuti in modalità wireless.