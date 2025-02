Mass Rename rinomina quantità industriali di file su Mac

Pubblicità

Tutti i sistemi operativi, dagli storici a riga di comando in su, offrono funzioni per rinominare file in gruppi, idonee per gli impieghi comuni, ma che possono risultare limitate o vincolanti per gli utenti che invece devono gestire spesso, se non tutti i giorni, enormi quantità di file: l’utility Mass Rename (in super sconto Bundlehunt a solo 1,5$) è pensata per questo tipo di utenti ed esigenze.

Per esempio in macOS l’utente può selezionare un gruppo di file o cartelle e con un click destro del mouse su di un elemento si seleziona Rinomina. Da questa finestra è possibile scegliere tra nomi con data o indice, se inserire il contatore primo o dopo il nome, se aggiungere o sostituire testo nei vari nomi dei file e stop.

Per fotografi, musicisti e gli utenti che devono gestire, catalogare e archiviare ingenti quantità di file, Mass Rename offre una serie molto più ampia di strumenti, opzioni e anche personalizzazione del flusso di lavoro.

Una volta aggiunti i file desiderati nell’elenco di Mass Rename si può scegliere tra una serie di azioni di rinomina già pronte. Per esempio è possibile convertire maiuscole e minuscole, rimuovere un numero specificato di caratteri, aggiungere numeri e data, impiegare nei nomi i metadati dei file audio e delle foto e altri ancora.

A partire dalle operazioni elencate sopra e combinandole tra loro, l’utente può anche creare sequenze di rinomina personalizzate e complesse, anche in più passaggi. Quali che siano le operazioni da eseguire sui nomi dei file, le sequenze più utilizzate possono essere salvate per poi essere applicate al volo ogni volta che serve con un click.

L’utility Mass Rename è proposta al prezzo di listino di 8 dollari, all’incirca lo stesso importo in euro: grazie alla promozione BundleHunt è possibile acquistare la licenza a vita di questa utility con un super sconto a solamente 1,5 dollari. Se acquistate fino 30 Dollari di software per Mac, e di software interessante c’e n’è tantissimo, avrete pure uno sconto di 3 $ sul totale.

