Apple Watch 5, in arrivo nuovi modelli in ceramica e titanio

Apple avrebbe in programma di introdurre sul mercato nuovi modelli di Apple Watch in ceramica e titanio: se per Apple Watch Serie 5 non sono trapelate molte indiscrezioni (al contrario dei nuovi iPhone 2019 ) questo dettaglio sugli orologi marchiati mela morsicata che diventeranno successori del modello attuale arriva direttamente dalla beta di watchOS 6.

A scoprirli il blog iHelpBR, che ha notato, tra le diverse animazioni iniziali della schermata di configurazione di Apple Watch: sono inclusi, infatti, il design del modello e le parole “Designed by Apple in California”. La cassa in titanio e quella in ceramica dovrebbero misurare 44mm oppure 40mm.

Già a febbraio l’analista esperto di Apple Ming-Chi Kuo aveva previsto l’arrivo di un nuovo design del case in ceramica per Apple Watch e queste anticipazioni offerte dalla beta di WatchOS 6 sembrano sostenere le sue previsioni.

Non è la prima volta che Apple produce un orologio in ceramica: aveva introdotto con Apple Watch Serie 2 i modelli Edition, in ceramica. I prezzi si aggiravano intorno ai 1299 dollari, ma Apple interruppe la produzione con il lancio della quarta serie. Apple vuole ora riproporre un modello in ceramica in fascia alta e sembra voler proporre, accanto a questo, un modello in titanio.