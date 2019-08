Instagram, in arrivo due novità per le storie

Instagram è l’app social più utilizzata del momento e Facebook sta spremendo fino in fondo i propri sforzi per migliorarla: lo si evince da alcune delle novità in arrivo scovate da Manchun Wong, un ricercatore che le avrebbe individuate nel codice sorgente dell’applicazione.

Prime tra tutte le nuove modalità, cinque in tutto, per i video in versione Boomerang, di cui ne è mostrata un’anteprima in un post nel blog del ricercatore. Per far contenti tutti, influencer in primis, ci sarà poi la possibilità di costruire dei collage fotografici nelle storie senza passare per l’app Layout di Instagram, di cui infatti ne replica tutte le funzionalità.

L’azienda starebbe poi lavorando ad altre novità meno rilevanti ma che portano comunque dei piccoli miglioramenti al social network, come ad esempio la possibilità per gli utenti più attivi, di aggiungere dei filtri alle notifiche, in modo tale da poter riordinare in un click i vari “mi piace”, i commenti e l’arrivo di nuovi follower.

Ultima ma non meno importante la possibilità di condividere i commenti dei post.

E’ chiaro che queste novità potrebbero anche non arrivare mai: come dicevamo per il momento sono solo funzioni in fase di test, quindi la loro implementazione potrebbe anche essere scaglionata in più aggiornamenti o annullata per problemi incontrati durante lo sviluppo.