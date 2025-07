Apple Watch farà una pagella della qualità del sonno

Tra le righe di codice di iOS 26, di cui dovrebbe arrivare questa settimana la prima beta pubblica e di cui ieri abbiamo avuto la quarta beta per sviluppatori, un’immagine suggerisce che Apple stia lavorando a una nuova funzione per il monitoraggio del sonno: un punteggio basato sulla qualità del riposo o forse qualche cosa di più sofisticato e avanzato.

Il sospetto nasce da un quadrante con il numero 84 circondato da tre barre colorate – arancione, azzurro chiaro e blu e da alcuni simboli già usati da Apple: una luna, “zzz”, un letto, un letto, una sveglia e in una differente posizione anche un termometro.

I concorrenti, la qualità del sonno ed Apple Watch

Apple fino ad oggi è stata molto conservativa nella creazione di un sistema che aiutasse a registrare la qualità del sonno. Fino a poche release fa addirittura Apple Watch non era in grado di svolgere neppure la funzione di monitoraggio, poi è stato aggiunto un sistema che registra le fasi del sonno, distingue tra REM, base e Profondo, e calcola il tempo in cui si è stati a letto o svegli. Ma l’azione nel corso del riposo si ferma qui.

Una lunga serie di concorrenti arrivati prima, sono ora più avanti. Fitbit, Oura Ring e Garmin ad esempio, tutti offrono un punteggio che contribuisce a comprendere se abbiamo dormito bene e quanto vale il sonno a ristorare le energie.

Il quadrante che vediamo rappresentato da Macrumors, sembra indicare che la prossima versione di watchOS o una delle prossime sarà in grado di fare lo stesso. Il quadrante richiama i colori che già oggi Apple usa per distinguere le fasi del sonno: tempo svegli, REM e Core o Deep sleep. Il numero potrebbe essere invece, appunto, il punteggio.

Il nome “Watch Focus Score” apre a nuove ipotesi

C’è però una scritta, “Watch Focus Score”, che potrebbe anche indicare che più che la pura qualità del sonno, Apple miri a collegare il riposo alla capacità di concentrazione del giorno successivo. In altre parole, un sistema predittivo basato sul sonno che fornisce indicazioni su quante energie psichiche si avranno nel corso della giornata.

Anche la presenza del termometro e delle icone vitali fa pensare che Apple stia cercando di integrare più parametri – magari legati anche alla nuova funzione Vitals introdotta con watchOS 11 – in una metrica unificata legata al benessere quotidiano.