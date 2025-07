La beta pubblica di iOS 26 arriva questa settimana

Siete curiosi di sapere come appare la nuova interfaccia Liquid Glass di iOS 26? Oppure volete cimentarvi con le novità dell’intelligenza artificiale del prossimo sistema operativo? Fissate la sveglia a mercoledì 23 luglio, quando dovrebbe arrivare la prima beta pubblica di iOS 26. L’indicazione arriva da Mark Gurman, una delle fonti più affidabili sul mondo Apple, nella sua ultima newsletter Power On.

Tutti i sistemi coinvolti

A inizio giugno, durante la WWDC, Apple aveva annunciato che le beta pubbliche sarebbero arrivate a luglio, senza però indicare una data. Nel frattempo sono arrivate tre beta per sviluppatori che hanno già dato modo di provare, ma solo a chi è registrato con questa qualifica, il prossimo sistema operativo annunciato alla WWDC 25.

La novità qui è che chiunque voglia provare le nuove versioni, ha tempo e magari anche un iPhone non impegnato per lavoro, può farlo.

Con iOS 26 non arriverà solo il nuovo sistema per iPhone. Apple si prepara a rilasciare le prime beta pubbliche di tutte le piattaforme principali:

iPadOS 26

macOS 26

tvOS 26

watchOS 26

HomePod Software 26

Ma la vera novità di quest’anno è il debutto assoluto di una beta pubblica per il firmware degli AirPods. Non era mai successo prima, e rappresenta un passaggio interessante: Apple vuole allargare il bacino di tester anche per il software degli accessori audio, sempre più integrati con l’ecosistema.

Unico escluso? visionOS 26. Il sistema del visore Vision Pro non avrà una beta pubblica, almeno per ora: lo conferma il sito ufficiale Apple dedicato ai software beta.

Come partecipare al programma

Chiunque può iscriversi al programma beta di Apple gratuitamente: basta un Apple ID e la registrazione al sito beta.apple.com. Una volta effettuato l’accesso, è possibile scegliere su quali dispositivi installare i profili beta.

La raccomandazione è sempre la stessa: meglio evitare di installare versioni non definitive su dispositivi primari, e comunque eseguire sempre un backup completo prima. Le beta pubbliche sono più stabili rispetto alle versioni per sviluppatori, ma possono comunque causare malfunzionamenti o perdita di dati.

Developer beta già disponibili

Come accennato, le versioni di iOS 26 e degli altri sistemi sono già disponibili in forma developer beta da giugno. Da un paio d’anni Apple ha semplificato l’accesso anche a queste versioni: non serve più pagare i 99 dollari all’anno del programma sviluppatori, basta registrarsi come Apple Developer (gratuitamente) per ottenere l’accesso.

In teoria, però, le versioni developer sono pensate per chi sviluppa applicazioni e non per l’uso quotidiano. Apple invita il pubblico a utilizzare le beta pubbliche, più controllate e destinate a test più estesi.