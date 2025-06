Seconda beta di iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe agli sviluppatori

Apple ha rilasciato (per il momento ai soli sviluppatori) la seconda versione beta dei futuri aggiornamenti a iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe, sistemi operativi presentati da Apple in anteprima alla WWDC25 (conferenza sviluppatori) di giugno.

La beta 2 dei vari sistemi operativi arrivano a due settimane di distanza dalla precedenti. Queste versioni consentono agli sviluppatori di segnalare problemi in attesa delle relase finali che arriveranno successivamente (prima come beta pubbliche e dopo svariate settimane di test, per tutti gli utenti).

Come sempre se la beta di iOS/iPadOS è già installata, potete aggiornarla andando in Impostazioni > >Generali > Aggiornamento software, attendere la verifica di update e installare quelli eventualmente proposti; stesso discorso per la beta di macOS: basta aprire Impostazioni di Sistema > Generali e da qui Aggiornamento software.

Nel momento in in cui scriviamo iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe sono disponibili come beta per i soli sviluppatori. Le beta pubblica saranno disponibili il mese prossimo tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com. Le nuove funzioni software saranno disponibili in autunno come aggiornamento software gratuito.

Tutte le novità svelate da Apple alla WWDC 2025 sono riassunte in questo articolo di macitynet.