Apple Watch Serie 5 arriva in autunno con un nuovo fornitore di OLED

Finora sono trapelati numerosi dettagli dei nuovi iPhone 2019, ma poco o nulla sappiamo di Apple Watch 5. Secondo Ming Chi Kuo il successore del modello attuale arriverà in autunno segnando il ritorno anche di modelli con cassa in ceramica.

L’analista più attendibile nel prevedere le novità di Cupertino torna oggi con una nota sullo smartwatch dei record, confermando ulteriormente l’arrivo in autunno, questa volta però indicando anche l’impiego di schermi OLED costruiti da Japan Display.

La società giapponese è uno storico fornitore di Apple per gli schermi LCD di iPhone. Si tratterebbe delle prime produzioni di OLED di Japan Display e per la prima volta il suo ingresso nella catena di approvvigionamento Apple per il suo smartwatch.

Japan Display inizierà a fornire OLED per una quantità iniziale limitata, stimata nell’ordine del 15-20% della produzione totale, ma con l’obiettivo prefissato di Cupertino di incrementare questa quota fino al 70-80% entro il 2021.

Ma questa sembra non sarà l’unica novità per gli OLED impiegati da Apple perché è anche previsto l’incremento di pannelli OLED per iPhone costruiti da LG. Sempre allo scopo di diversificare i propri fornitori, Apple avrebbe anche siglato un accordo con il colosso cinese BOE per forniture addizionali di OLED. Mosse che confermano così il piano di Apple di sganciarsi da Samsung, finora fornitore principale di OLED.

Ricordiamo che l’ingresso di Japan Display nelle forniture OLED per Apple Watch era già stato anticipato fin dal mese di aprile di quest’anno. Le difficoltà del costruttore dovute agli ingenti investimenti in tecnologie e stabilimenti per schermi LCD e il ritardo sugli OLED ha provocato una lunga serie di problemi finanziari, aggravati fino al punto da mettere in dubbio la sopravvivenza della società.

Apple è intervenuta più volte contribuendo al salvataggio di Japan Display posticipando il recupero delle somme anticipate e concedendo importanti ordinativi: le forniture di OLED per Apple Watch 5 molto probabilmente rientrano nell’ultimo piano di salvataggio avvenuto negli scorsi mesi.

Si prevede che Apple presenterà i nuovi iPhone il 10 settembre: nello stesso evento probabilmente verranno anche svelati i nuovi Apple Watch Serie 5. Tutti gli articoli su Apple Watch li trovate su questa pagina di Macitynet.